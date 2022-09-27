Призвание и отсрочка

Призвание и отсрочкаПравительство корректирует мобилизационные ограничения и соцгарантии
Частичная мобилизация выявила ряд пробелов в законодательстве, которые затрагивают права работников и студентов во время мобилизации. Например, это отсутствие некоторых социальных гарантий при мобилизации и неполный перечень тех, кто ей не подлежит. В течение последней недели эти пробелы срочно закрываются.
Забронированные студенты
Президент России Владимир Путин 24 сентября подписал указ о предоставлении отсрочки студентам вузов и учащимся колледжей очной и очно-заочной формы обучения. В законе о мобилизации такая категория «исключений» не упоминается: в ст. 18 говорится, что отсрочка предоставляется, в частности, «забронированным» организациями гражданам, а также занятым постоянным уходом за близкими родственниками, опекунам и попечителям несовершеннолетних родственников, мужчинам, у которых четверо несовершеннолетних детей и более, членам Совета Федерации и депутатам Госдумы.
Другим категориям отсрочка должна предоставляться по указу президента. Ее и ввел для студентов Путин. Отсрочка будет предоставлена учащимся «в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые». Представитель Минобрнауки сообщил «Ведомостям», что аспирантов также не призовут, но уточнил, что не по указу президента. Впрочем, какой именно документ регламентирует отсрочку для аспирантов, в ведомстве не указали.