Призвание и отсрочка

Другим категориям отсрочка должна предоставляться по указу президента. Ее и ввел для студентов Путин. Отсрочка будет предоставлена учащимся «в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые». Представитель Минобрнауки сообщил «Ведомостям», что аспирантов также не призовут, но уточнил, что не по указу президента. Впрочем, какой именно документ регламентирует отсрочку для аспирантов, в ведомстве не указали.