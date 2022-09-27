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Призвание и отсрочка

Правительство корректирует мобилизационные ограничения и соцгарантии
Валерия Мишина Екатерина Каляпина
Мобилизация потребовала существенных поправок в законодательство России. За неделю президент, депутаты, сенаторы и ведомства пересмотрели и существенно скорректировали нормативную базу, в том числе убрав существовавшие пробелы / Андрей Гордеев / Ведомости

Частичная мобилизация выявила ряд пробелов в законодательстве, которые затрагивают права работников и студентов во время мобилизации. Например, это отсутствие некоторых социальных гарантий при мобилизации и неполный перечень тех, кто ей не подлежит. В течение последней недели эти пробелы срочно закрываются.

Забронированные студенты

Президент России Владимир Путин 24 сентября подписал указ о предоставлении отсрочки студентам вузов и учащимся колледжей очной и очно-заочной формы обучения. В законе о мобилизации такая категория «исключений» не упоминается: в ст. 18 говорится, что отсрочка предоставляется, в частности, «забронированным» организациями гражданам, а также занятым постоянным уходом за близкими родственниками, опекунам и попечителям несовершеннолетних родственников, мужчинам, у которых четверо несовершеннолетних детей и более, членам Совета Федерации и депутатам Госдумы.

Другим категориям отсрочка должна предоставляться по указу президента. Ее и ввел для студентов Путин. Отсрочка будет предоставлена учащимся «в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые». Представитель Минобрнауки сообщил «Ведомостям», что аспирантов также не призовут, но уточнил, что не по указу президента. Впрочем, какой именно документ регламентирует отсрочку для аспирантов, в ведомстве не указали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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