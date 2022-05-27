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Мишустин заявил о возвращении в Россию около 85% IT-специалистов

Ведомости

В Россию вернулись около 85% IT-специалистов, уехавших из страны в последнее время, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса «Лидеры России», передает ТАСС.

«Скажу вам, что сегодня по сим-картам мы видим, что 85% вернулись обратно», — сказал Мишустин. По его словам, меры, принятые правительством в связи со сложившейся ситуацией, это «оперативные ответы на возникающие вызовы».

«Например, то же решение о поддержке IT-отрасли — фундаментальное, очень важное решение — было принято мгновенно, как только появилась первая информация о том, что наши специалисты начали уезжать», — пояснил Мишустин.

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в марте Россию покинули 50 000–70 000 IT-специалистов, а в апреле уехали еще 70 000–100 000 человек.

На фоне оттока IT-специалистов из России после начала военной спецоперации на Украине власти приняли меры поддержки сотрудников отрасли. В частности, они могут получить отсрочку от призыва в армию и оформить ипотеку на льготных условиях.

В конце апреля первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что российской экономике требуется порядка одного миллиона IT-специалистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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