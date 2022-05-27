Мишустин заявил о возвращении в Россию около 85% IT-специалистов

«Скажу вам, что сегодня по сим-картам мы видим, что 85% вернулись обратно», — сказал Мишустин. По его словам, меры, принятые правительством в связи со сложившейся ситуацией, это «оперативные ответы на возникающие вызовы».



«Например, то же решение о поддержке IT-отрасли — фундаментальное, очень важное решение — было принято мгновенно, как только появилась первая информация о том, что наши специалисты начали уезжать», — пояснил Мишустин.