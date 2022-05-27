Мишустин заявил о возвращении в Россию около 85% IT-специалистов
В Россию вернулись около 85% IT-специалистов, уехавших из страны в последнее время, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса «Лидеры России», передает ТАСС.
«Скажу вам, что сегодня по сим-картам мы видим, что 85% вернулись обратно», — сказал Мишустин. По его словам, меры, принятые правительством в связи со сложившейся ситуацией, это «оперативные ответы на возникающие вызовы».
«Например, то же решение о поддержке IT-отрасли — фундаментальное, очень важное решение — было принято мгновенно, как только появилась первая информация о том, что наши специалисты начали уезжать», — пояснил Мишустин.
По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в марте Россию покинули 50 000–70 000 IT-специалистов, а в апреле уехали еще 70 000–100 000 человек.
На фоне оттока IT-специалистов из России после начала военной спецоперации на Украине власти приняли меры поддержки сотрудников отрасли. В частности, они могут получить отсрочку от призыва в армию и оформить ипотеку на льготных условиях.
В конце апреля первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что российской экономике требуется порядка одного миллиона IT-специалистов.