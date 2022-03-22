РАЭК: из России в апреле могут уехать до 100 000 IT-специалистов
В апреле Россию в рамках «второй волны» эмиграции могут покинуть от 70 000 до 100 000 представителей IT-индустрии. Такой прогноз озвучил глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на заседании в Госдуме, посвященном развитию IT-отрасли в условиях санкций.
По его оценке, «первая волна» уже прошла после начала военной операции на Украине, тогда Россию покинули 50 000–70 000 человек. «Вторую волну» пока сдерживают только дорогие билеты и рост цен на жилье, а также настороженное отношение к русским и отсутствие «финансовой связности», которое не позволяет проводить транзакции, сказал Плуготаренко.
«Но "вторая волна" точно будет, по нашему прогнозу, от 70 000 до 100 000 человек в апреле уедут. Это только айтишники», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
В начале марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, призванный удержать IT-работников в стране. В частности, российские IT-компании освободили от налога на прибыль и налогового, валютного и другого контроля на три года до конца 2024 г. IT-компании смогут получить выгодные кредиты по ставке до 3% как на текущую деятельность, так и на новые проекты. Также будет запущена ежегодная программа грантов на поддержку перспективных решений. Программисты до 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время работы в IT и смогут рассчитывать на льготную ипотеку. Правительство также планирует упростить трудоустройство иностранцев в сфере IT и выдачу им вида на жительство.
Меры поддержки включают налоговые льготы и преференции для разработчиков отечественного ПО и создателей приложений и онлайн-сервисов, зарабатывающих на рекламе. Минцифры предлагает распространить эти льготы на производителей телеком-оборудования и программно-аппаратных комплексов, а также упростить оформление грантов для таких фирм и изменить объем софинансирования.