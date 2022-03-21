Льготы для IT-компаний предложили расширить на производителей телеком-оборудования
Минцифры РФ предлагает распространить льготы для IT-компаний на производителей телеком-оборудования и программно-аппаратных комплексов, сообщает пресс-служба ведомства. Предполагается, что на льготы смогут претендовать все аккредитованные производители вне зависимости от численности сотрудников.
Минцифры также предлагает упростить оформление грантов для таких фирм и изменить объем софинансирования. «Планируется, что 80% будет поступать от РФРИТ (Российский фонд развития информационных технологий. — Ред.) и 20% — от компании, которая получает такой грант», — сказал глава Минцифры Максут Шадаев на встрече с руководителями компаний отрасли 21 марта.
По его словам, планируется упростить решение вопроса залогового обеспечения кредитов и проработать возможность залога нематериальных активов. Правительство также готово давать кредиты под 3% на новые разработки. «Стоит отметить, что Минцифры России не планирует заменять процедуру кредитования, мы лишь обеспечиваем доступность для новых разработок и текущей деятельности», — добавил Шадаев.
Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли 2 марта на фоне западных санкций. В частности, они включают налоговые льготы и преференции для «аккредитованных организаций, получающих доходы от распространения рекламы или оказания дополнительных услуг с использованием приложений и онлайн-сервисов этих организаций либо доходы, связанные с реализацией, установкой, тестированием и сопровождением отечественных решений в области информационных технологий».
Кроме того, отечественные IT-компании освобождаются от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами до 31 декабря 2024 г., а также могут получить кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке не более 3%.
Действующие IT-специалисты в возрасте до 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время работы в российских компаниях. Работникам отрасли будет доступна льготная ипотека. Помимо этого меры поддержки включают налоговые льготы и преференции для отечественного ПО и компаний, получающих доход от рекламы, а также стимулирование закупок отечественных IT-решений для государственных или муниципальных нужд.