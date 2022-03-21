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Льготы для IT-компаний предложили расширить на производителей телеком-оборудования

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Минцифры РФ предлагает распространить льготы для IT-компаний на производителей телеком-оборудования и программно-аппаратных комплексов, сообщает пресс-служба ведомства. Предполагается, что на льготы смогут претендовать все аккредитованные производители вне зависимости от численности сотрудников.

Минцифры также предлагает упростить оформление грантов для таких фирм и изменить объем софинансирования. «Планируется, что 80% будет поступать от РФРИТ (Российский фонд развития информационных технологий. — Ред.) и 20% — от компании, которая получает такой грант», — сказал глава Минцифры Максут Шадаев на встрече с руководителями компаний отрасли 21 марта.

По его словам, планируется упростить решение вопроса залогового обеспечения кредитов и проработать возможность залога нематериальных активов. Правительство также готово давать кредиты под 3% на новые разработки. «Стоит отметить, что Минцифры России не планирует заменять процедуру кредитования, мы лишь обеспечиваем доступность для новых разработок и текущей деятельности», — добавил Шадаев.

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли 2 марта на фоне западных санкций. В частности, они включают налоговые льготы и преференции для «аккредитованных организаций, получающих доходы от распространения рекламы или оказания дополнительных услуг с использованием приложений и онлайн-сервисов этих организаций либо доходы, связанные с реализацией, установкой, тестированием и сопровождением отечественных решений в области информационных технологий».

Кроме того, отечественные IT-компании освобождаются от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами до 31 декабря 2024 г., а также могут получить кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке не более 3%.

Действующие IT-специалисты в возрасте до 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время работы в российских компаниях. Работникам отрасли будет доступна льготная ипотека. Помимо этого меры поддержки включают налоговые льготы и преференции для отечественного ПО и компаний, получающих доход от рекламы, а также стимулирование закупок отечественных IT-решений для государственных или муниципальных нужд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных