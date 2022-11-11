В Минцифры сообщили о разработке программы по возвращению уехавших IT-специалистов
Минцифры готовит программу по возвращению в Россию специалистов в области IT, которые ранее покинули страну. Об этом ТАСС сообщил глава министерства Максут Шадаев.
«Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал», — рассказал министр.
Он уточнил, что в настоящее время ведомство обсуждает «гарантии» для айтишников по этому вопросу. По словам Шадаева, речь идет не об экономических условиях. Глава Минцифры пояснил, что специалисты должны знать, что «им нечего бояться» в России.
1 ноября Шадаев заявил, что выступает против «драконовских мер» в отношении айтишников. По его словам, необходимо создать условия, чтобы специалисты захотели вернуться в Россию. «Наша задача — разработать программу обратной релокации и на деле показывать, что здесь можно спокойно продолжать работать», — отметил министр.
После начала спецоперации было несколько волн эмиграции IT-работников из России. По оценке Российской ассоциации электронной коммерции (РАЭК), сразу после начала боевых действий страну покинуло до 70 000 специалистов. При этом в мае премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что 85% уехавших айтишников вернулись в Россию.
Однако после объявления частичной мобилизации в РФ случилась новая волна эмиграции. В связи с этим Минцифры поспешило сообщить, что IT-специалисты с высшим образованием, которые работают полный день в аккредитованных ИТ-компаниях, получат отсрочку от призыва. Позже ведомство уточнило, что такая возможность будет только у тех, чья специальность вошла в перечень, подготовленный Минцифры.
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