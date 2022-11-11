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В Минцифры сообщили о разработке программы по возвращению уехавших IT-специалистов

Ведомости

Минцифры готовит программу по возвращению в Россию специалистов в области IT, которые ранее покинули страну. Об этом ТАСС сообщил глава министерства Максут Шадаев.

«Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал», — рассказал министр. 

Он уточнил, что в настоящее время ведомство обсуждает «гарантии» для айтишников по этому вопросу. По словам Шадаева, речь идет не об экономических условиях. Глава Минцифры пояснил, что специалисты должны знать, что «им нечего бояться» в России. 

1 ноября Шадаев заявил, что выступает против «драконовских мер» в отношении айтишников. По его словам, необходимо создать условия, чтобы специалисты захотели вернуться в Россию. «Наша задача — разработать программу обратной релокации и на деле показывать, что здесь можно спокойно продолжать работать», — отметил министр. 

После начала спецоперации было несколько волн эмиграции IT-работников из России. По оценке Российской ассоциации электронной коммерции (РАЭК), сразу после начала боевых действий страну покинуло до 70 000 специалистов. При этом в мае премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что 85% уехавших айтишников вернулись в Россию. 

Однако после объявления частичной мобилизации в РФ случилась новая волна эмиграции. В связи с этим Минцифры поспешило сообщить, что IT-специалисты с высшим образованием, которые работают полный день в аккредитованных ИТ-компаниях, получат отсрочку от призыва. Позже ведомство уточнило, что такая возможность будет только у тех, чья специальность вошла в перечень, подготовленный Минцифры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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