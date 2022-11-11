В Минцифры сообщили о разработке программы по возвращению уехавших IT-специалистов

Однако после объявления частичной мобилизации в РФ случилась новая волна эмиграции. В связи с этим Минцифры поспешило сообщить, что IT-специалисты с высшим образованием, которые работают полный день в аккредитованных ИТ-компаниях, получат отсрочку от призыва. Позже ведомство уточнило, что такая возможность будет только у тех, чья специальность вошла в перечень, подготовленный Минцифры.