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Клишас заявил об отсутствии законопроектов об ограничениях для уехавших россиян

Ведомости

Законопроектов об ограничениях для тех, кто покинул Россию с начала частичной мобилизации, но продолжает работать удаленно в российских компаниях, сейчас в парламенте нет, заявил глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас, пишет ТАСС.

«Нет», — ответил Клишас на вопрос по данной теме.

Ранее сенатор заявил «Ведомостям», что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших из страны с начала частичной мобилизации. Клишас допустил соответствующее изменение законодательства, не уточнив, какие именно нормативные акты нужно корректировать. При этом он напомнил, что препятствовать возвращению граждан в Россию невозможно, так как это противоречит Конституции.

Клишас добавил, что, по его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести «для [сотрудников] чувствительных сфер» экономики. В качестве примеров таких отраслей он привел транспортную безопасность и госсектор.

В ноябре стало известно, что с июля по сентябрь число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за пять лет, согласно данным ФСБ. Всего с июля по сентябрь россияне выезжали за рубеж 9,7 млн раз, что почти в 2 раза больше по сравнению со II кварталом года (5 млн) и на 1,2 млн превысило выезды в июле – сентябре прошлого года.

21 сентября в России началась частичная мобилизации по указу президента страны. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных