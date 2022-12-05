Клишас заявил об отсутствии законопроектов об ограничениях для уехавших россиян
Законопроектов об ограничениях для тех, кто покинул Россию с начала частичной мобилизации, но продолжает работать удаленно в российских компаниях, сейчас в парламенте нет, заявил глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас, пишет ТАСС.
«Нет», — ответил Клишас на вопрос по данной теме.
Ранее сенатор заявил «Ведомостям», что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших из страны с начала частичной мобилизации. Клишас допустил соответствующее изменение законодательства, не уточнив, какие именно нормативные акты нужно корректировать. При этом он напомнил, что препятствовать возвращению граждан в Россию невозможно, так как это противоречит Конституции.
Клишас добавил, что, по его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести «для [сотрудников] чувствительных сфер» экономики. В качестве примеров таких отраслей он привел транспортную безопасность и госсектор.
В ноябре стало известно, что с июля по сентябрь число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за пять лет, согласно данным ФСБ. Всего с июля по сентябрь россияне выезжали за рубеж 9,7 млн раз, что почти в 2 раза больше по сравнению со II кварталом года (5 млн) и на 1,2 млн превысило выезды в июле – сентябре прошлого года.
21 сентября в России началась частичная мобилизации по указу президента страны. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса