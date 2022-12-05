Клишас заявил об отсутствии законопроектов об ограничениях для уехавших россиян

В ноябре стало известно, что с июля по сентябрь число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за пять лет, согласно данным ФСБ. Всего с июля по сентябрь россияне выезжали за рубеж 9,7 млн раз, что почти в 2 раза больше по сравнению со II кварталом года (5 млн) и на 1,2 млн превысило выезды в июле – сентябре прошлого года.