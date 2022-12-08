Кириенко: в АП не обсуждают введение ограничений для уехавших россиян
В администрации президента РФ не обсуждают возможное введение ограничений для тех, кто покинул страну в период частичной мобилизации, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
«Ничего об этом не слышал», — ответил Кириенко на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»).
5 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведется дискуссия о введении ограничений для покинувших страну граждан.
Ранее в разговоре с «Ведомостями» глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас допустил введение ограничений для граждан РФ, которые уехали из страны на фоне начала частичной мобилизации. Он добавил, что, по его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести для сотрудников «чувствительных» сфер экономики. В качестве примеров таких сфер он назвал транспортную безопасность и госсектор. При этом, позже отметил сенатор, в настоящее время таких законопроектов в парламенте нет.
До этого глава Минцифры Максут Шадаев, комментируя массовый отъезд IT-специалистов из России, выступил против «драконовских мер» в отношении работников IT-отрасли. По его словам, необходимо создать условия, чтобы специалисты захотели вернуться в Россию.
Шадаев рассказал, что в Минцифры уже разрабатывают программу по возвращению в Россию айтишников. Речь идет об обсуждении «гарантий» для работников, чтобы они понимали, что «им нечего бояться» в России. При этом в конце ноября Шадаев заявил, что отъезд IT-специалистов из РФ существенно на отрасль в стране не повлиял.
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