Валентина Матвиенко предложила создать реестр компаний с запретом на работу из-за границы

На вопрос о том, сколько вообще еще продлятся боевые действия, Матвиенко ответила, что говорить о конкретных сроках некорректно, потому что «изначально, когда было принято решение специальной военной операции, она не подгонялась под какие-то даты». При том, что «цели и задачи должны быть достигнуты», перспектив переговоров с Украиной она не видит: «Не вижу предпосылок, чтобы в ближайшее время состоялись переговоры: не о чем и не с кем». Матвиенко поспешила успокоить и насчет второй волны мобилизации — по ее данным, ожидать таковую не стоит. «Я вам честно скажу как член Совета безопасности, говорю абсолютно искренне: эта тема ни разу не поднималась, не обсуждалась, ее сегодня нет вообще в повестке».