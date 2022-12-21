Валентина Матвиенко предложила создать реестр компаний с запретом на работу из-за границы

Валентина Матвиенко предложила создать реестр компаний с запретом на работу из-за границыЭто лучше, чем запрет на «удаленку» для определенных профессий, полагает она
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отчиталась об итогах года работы верхней палаты парламента (ей еще предстоит собраться 23 декабря на последнее заседание) и анонсировала ряд планов на следующий. Она сообщила, что новый глава Счетной палаты вместо Алексея Кудрина может быть назначен в начале весенней сессии, после новогодних каникул. По ее словам, сейчас идут консультации по этому вопросу.
Кроме того, уже 23 декабря палата вручит удостоверения новым сенаторам от присоединеных территорий.
По словам Матвиенко, целый блок законов был принят в 2022 г. для нужд спецоперации, ее участников и их семей. Коснулась она и другой темы, которая пока не превратилась в закон. В частности, предложила скорректировать идею сенатора Андрея Клишаса о запрете на удаленную работу из-за границы по списку профессий.
«Вот если у человека в дипломе записана такая профессия, неважно, где он работает, его лишить такого права, – на мой взгляд, это неправильный подход», – сказала она журналистам. По ее мнению, правильнее сделать некий реестр компаний, организаций и должностей, которые могут влиять на информационную и коммерческую безопасность. Вводить подобный запрет по принципу профессии как таковой, например, в сфере IT-технологий, было бы неверно, уверена она.
«А не так: давайте, если он айтишник, запретим работать на удаленке. Нет, так, на мой взгляд, делать нельзя. Мы наоборот должны всячески поддерживать IT-отрасль», – отметила спикер СФ. Накануне, 20 декабря, в «Единой России» сообщили о подготовке законопроекта, согласно которому налоговые нерезиденты РФ не смогут заключать трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей.
На вопрос о том, сколько вообще еще продлятся боевые действия, Матвиенко ответила, что говорить о конкретных сроках некорректно, потому что «изначально, когда было принято решение специальной военной операции, она не подгонялась под какие-то даты». При том, что «цели и задачи должны быть достигнуты», перспектив переговоров с Украиной она не видит: «Не вижу предпосылок, чтобы в ближайшее время состоялись переговоры: не о чем и не с кем». Матвиенко поспешила успокоить и насчет второй волны мобилизации — по ее данным, ожидать таковую не стоит. «Я вам честно скажу как член Совета безопасности, говорю абсолютно искренне: эта тема ни разу не поднималась, не обсуждалась, ее сегодня нет вообще в повестке».
Россия, по мнению Матвиенко, «была, есть и останется частью Европы». Так она ответила на просьбу журналиста прокомментировать «разворот на Восток»: «Россия не флюгер, чтобы конъюнктурно разворачиваться вправо-влево».
Кроме того, Матвиенко пообещала журналистам в будущем году доработать тему с ограничением сроков содержания в СИЗО. 7 декабря на встрече президента Владимира Путина с СПЧ журналист и экс-член ОНК Москвы Ева Меркачева подняла тему многолетнего нахождения в СИЗО в ходе следствия, в том числе женщин, имеющих детей.
Как сообщила Матвиенко «Ведомостям», Совет Федерации готов разработать законопроект об ограничении сроков содержания граждан в СИЗО, по ее мнению, период содержания под стражей должен ограничиться годом. Она напомнила, что в законодательстве есть норма, которая дает право судам по истечении года пребывания гражданина в СИЗО изучать аргументы для продления следствия.
Матвиенко выразила сожаление, что работает она плохо, и суды, как правило, «принимают позицию следователя и продлевают сроки содержания под стражей». «Нужно сейчас провести широкие консультации и с Верховным судом, и с прокуратурой, и с министерством юстиции для того, чтобы понять, нужен ли новый закон, нужны ли новые нормы. В случае необходимости мы такой законопроект подготовим. Но то, что мы эту тему не оставим — это я вам обещаю», — сказала Матвиенко.
Она заявила, что длительные сроки содержания в СИЗО недопустимы для граждан, обвиняемых в ненасильственных, экономических и прочих преступлениях, а «особенно женщин, женщин с детьми». «Если следователь возбудил уголовное дело, подал в суд прошение о заключении того или иного обвиняемого в СИЗО, то, наверное, у него уже есть достаточное доказательство вины этого человека, но которое надо еще дорасследовать. Так вот, на мой взгляд, для таких дел должен быть определенный срок. Это должен быть год для того, чтобы закончить следствие», — сказала она.
Говоря о своих личных планах, спикер сообщила, что Новый год встретит в самолете: она возглавит российскую делегацию на инаугурации президента Бразилии, которая пройдет 1 января. А вот затем она пообещала провести пару дней где-то в «зимней России».