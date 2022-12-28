Песков назвал гражданской позицией заявление Медведева об уехавших «предателях»

В Госдуме уже начали разрабатывать ограничительные меры для покинувших РФ граждан. 25 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости отменить преференции россиянам, которые покинули страну, и ввести для них повышенную ставку налогообложения. 26 декабря замглавы думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев пояснил, что готовящийся законопроект коснется индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Для этих категорий граждан, покинувших РФ, налог должен быть не ниже, чем подоходный налог в 30%, который платят нерезиденты по трудовому договору, отметил он.