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Песков назвал гражданской позицией заявление Медведева об уехавших «предателях»

Ведомости

Опубликованный сегодня пост в Telegram-канале зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о покинувших Россию «предателях» является проявлением его гражданской позиции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

В своей публикации Медведев призвал рассматривать россиян, уехавших из страны и выступающих за поражение РФ, как «врагов общества» и «врагов государства», не пускать их обратно, а также отрезать их от источников дохода в РФ.

«Вы знаете, что сейчас в целом достаточно эмоциональные моменты. Очень многие проявляют свою гражданскую позицию, в том числе и Дмитрий Анатольевич», – сказал Песков на вопрос журналистов, разделяют ли в Кремле позицию Медведева.

Песков также указал на то, что Медведев говорит в своем посте о тех, кто «нарушает наше законодательство», а такие люди должны нести за это ответственность.

В Госдуме уже начали разрабатывать ограничительные меры для покинувших РФ граждан. 25 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости отменить преференции россиянам, которые покинули страну, и ввести для них повышенную ставку налогообложения. 26 декабря замглавы думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев пояснил, что готовящийся законопроект коснется индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Для этих категорий граждан, покинувших РФ, налог должен быть не ниже, чем подоходный налог в 30%, который платят нерезиденты по трудовому договору, отметил он.

Однако в Минфине отнеслись к этой инициативе с осторожностью. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в этой ситуации «надо не навредить». «Если мы сделаем особые порядки налогообложения, то можем создать условия, когда бизнес будет не заинтересован платить в российский бюджет», — пояснил он. Силуанов добавил, что после оценки предложений депутатов кабмин определится с позицией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных