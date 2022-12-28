Песков назвал гражданской позицией заявление Медведева об уехавших «предателях»
Опубликованный сегодня пост в Telegram-канале зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о покинувших Россию «предателях» является проявлением его гражданской позиции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.
В своей публикации Медведев призвал рассматривать россиян, уехавших из страны и выступающих за поражение РФ, как «врагов общества» и «врагов государства», не пускать их обратно, а также отрезать их от источников дохода в РФ.
«Вы знаете, что сейчас в целом достаточно эмоциональные моменты. Очень многие проявляют свою гражданскую позицию, в том числе и Дмитрий Анатольевич», – сказал Песков на вопрос журналистов, разделяют ли в Кремле позицию Медведева.
Песков также указал на то, что Медведев говорит в своем посте о тех, кто «нарушает наше законодательство», а такие люди должны нести за это ответственность.
В Госдуме уже начали разрабатывать ограничительные меры для покинувших РФ граждан. 25 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости отменить преференции россиянам, которые покинули страну, и ввести для них повышенную ставку налогообложения. 26 декабря замглавы думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев пояснил, что готовящийся законопроект коснется индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Для этих категорий граждан, покинувших РФ, налог должен быть не ниже, чем подоходный налог в 30%, который платят нерезиденты по трудовому договору, отметил он.
Однако в Минфине отнеслись к этой инициативе с осторожностью. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в этой ситуации «надо не навредить». «Если мы сделаем особые порядки налогообложения, то можем создать условия, когда бизнес будет не заинтересован платить в российский бюджет», — пояснил он. Силуанов добавил, что после оценки предложений депутатов кабмин определится с позицией.