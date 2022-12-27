Силуанов: правительство пока не определилось с налогами для уехавших россиян
Правительство еще не определилось с позицией по предложению Госдумы повысить налоги для уехавших из страны россиян, заявил министр финансов Антон Силуанов журналистам.
25 декабря председатель ГД Вячеслав Володин заявил о необходимости отменить преференции гражданам России, которые покинули страну, и ввести для них повышенную ставку налогообложения. На следующий день, 26 декабря, замглавы думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев пояснил, что готовящийся законопроект коснется индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Для этих категорий граждан, покинувших РФ, налог должен быть не ниже, чем подоходный налог в 30%, который платят нерезиденты по трудовому договору, отметил он.
«Здесь надо не навредить. Потому что если мы сделаем особые порядки налогообложения, то можем создать условия, когда бизнес будет не заинтересован платить в российский бюджет», – приводит слова Силуанова «РИА Новости».
Министр отметил, что возможно внесение поправки, в соответствии с которой будут разрешены определенные услуги из-за рубежа на территории РФ, налоги с которых и будут уплачиваться в стране. Правительство заинтересовано в продолжении уплаты налогов без создания «негативных стимулов» для уехавших.
«Поэтому взвешиваем предложения депутатов, и правительство определится с позицией», – добавил Силуанов.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев, комментируя массовый отъезд IT-специалистов из России, выступил против «драконовских мер» в отношении работников IT-отрасли. По его словам, необходимо создать условия, чтобы специалисты захотели вернуться в Россию. Речь идет об обсуждении «гарантий» для работников, чтобы они понимали, что «им нечего бояться» в России.
В начале декабря глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас допустил введение ограничений для граждан РФ, которые уехали из страны на фоне начала частичной мобилизации. По его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести для сотрудников «чувствительных» сфер экономики. В качестве примеров таких сфер он назвал транспортную безопасность и госсектор. Позднее Исаев заявил, что уже подготовлены поправки, запрещающие налоговым нерезидентам России заключать трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей. По его словам, речь идет о перечне специальностей, который будет определен правительством.