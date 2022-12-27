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Финансы

Силуанов: правительство пока не определилось с налогами для уехавших россиян

Ведомости

Правительство еще не определилось с позицией по предложению Госдумы повысить налоги для уехавших из страны россиян, заявил министр финансов Антон Силуанов журналистам.

25 декабря председатель ГД Вячеслав Володин заявил о необходимости отменить преференции гражданам России, которые покинули страну, и ввести для них повышенную ставку налогообложения. На следующий день, 26 декабря, замглавы думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев пояснил, что готовящийся законопроект коснется индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Для этих категорий граждан, покинувших РФ, налог должен быть не ниже, чем подоходный налог в 30%, который платят нерезиденты по трудовому договору, отметил он.

«Здесь надо не навредить. Потому что если мы сделаем особые порядки налогообложения, то можем создать условия, когда бизнес будет не заинтересован платить в российский бюджет», – приводит слова Силуанова «РИА Новости».

Министр отметил, что возможно внесение поправки, в соответствии с которой будут разрешены определенные услуги из-за рубежа на территории РФ, налоги с которых и будут уплачиваться в стране. Правительство заинтересовано в продолжении уплаты налогов без создания «негативных стимулов» для уехавших.

«Поэтому взвешиваем предложения депутатов, и правительство определится с позицией», – добавил Силуанов.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев, комментируя массовый отъезд IT-специалистов из России, выступил против «драконовских мер» в отношении работников IT-отрасли. По его словам, необходимо создать условия, чтобы специалисты захотели вернуться в Россию. Речь идет об обсуждении «гарантий» для работников, чтобы они понимали, что «им нечего бояться» в России.

В начале декабря глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас допустил введение ограничений для граждан РФ, которые уехали из страны на фоне начала частичной мобилизации. По его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести для сотрудников «чувствительных» сфер экономики. В качестве примеров таких сфер он назвал транспортную безопасность и госсектор. Позднее Исаев заявил, что уже подготовлены поправки, запрещающие налоговым нерезидентам России заключать трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей. По его словам, речь идет о перечне специальностей, который будет определен правительством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных