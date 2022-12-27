Силуанов: правительство пока не определилось с налогами для уехавших россиян

В начале декабря глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас допустил введение ограничений для граждан РФ, которые уехали из страны на фоне начала частичной мобилизации. По его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести для сотрудников «чувствительных» сфер экономики. В качестве примеров таких сфер он назвал транспортную безопасность и госсектор. Позднее Исаев заявил, что уже подготовлены поправки, запрещающие налоговым нерезидентам России заключать трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей. По его словам, речь идет о перечне специальностей, который будет определен правительством.