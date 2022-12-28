Медведев призвал не пускать обратно уехавших из России «предателей»
Уехавшие из России граждане, которые выступают за поражение РФ, должны рассматривается как враги общества и враги государства. Таких людей не следует пускать обратно в Россию, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях – только через амнистию или помилование», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его мнению, «предателей» нельзя пускать в Россию «до конца их дней». Кроме того, следует отрезать их от источников дохода в РФ, добавил политик. Медведев подчеркнул, что следует прекратить раз и навсегда «аморальную ситуацию», когда россияне, желающие стране поражения, продолжают «зарабатывать на России».
По его словам, за такими гражданами должны закрепиться определения «враги общества» и «враги государства». Медведев отметил, что можно даже не возбуждать против них административных и уголовных дел.
Медведев сравнил нынешнюю ситуацию, когда уехавшие за границу россияне критикуют проведение спецоперации и «желают гибели своим соотечественникам», с событиями Первой мировой войны. Он напомнил, как больше ста лет назад «внесистемные оппозиционеры люто желали нашей Родине поражения». Зампред Совбеза РФ напомнил, что результатом стало прекращение существования Российской империи, Февральская и Октябрьская революции, а также Гражданская война, которая «унесла 17 млн человек разных политических воззрений».
В Госдуме уже начали разрабатывать ограничительные меры для покинувших РФ граждан. 25 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости отменить преференции россиянам, которые покинули страну, и ввести для них повышенную ставку налогообложения.
26 декабря замглавы думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев пояснил, что готовящийся законопроект коснется индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Для этих категорий граждан, покинувших РФ, налог должен быть не ниже, чем подоходный налог в 30%, который платят нерезиденты по трудовому договору, отметил он.
Однако в Минфине отнеслись к инициативе с осторожностью. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в этой ситуации «надо не навредить». «Если мы сделаем особые порядки налогообложения, то можем создать условия, когда бизнес будет не заинтересован платить в российский бюджет», — пояснил он. Силуанов добавил, что после оценки предложений депутатов кабмин определится с позицией.