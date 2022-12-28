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Медведев призвал не пускать обратно уехавших из России «предателей»

Ведомости

Уехавшие из России граждане, которые выступают за поражение РФ, должны рассматривается как враги общества и враги государства. Таких людей не следует пускать обратно в Россию, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях – только через амнистию или помилование», — написал Медведев в своем Telegram-канале. 

По его мнению, «предателей» нельзя пускать в Россию «до конца их дней». Кроме того, следует отрезать их от источников дохода в РФ, добавил политик. Медведев подчеркнул, что следует прекратить раз и навсегда «аморальную ситуацию», когда россияне, желающие стране поражения, продолжают «зарабатывать на России».

По его словам, за такими гражданами должны закрепиться определения «враги общества» и «враги государства». Медведев отметил, что можно даже не возбуждать против них административных и уголовных дел.

Медведев сравнил нынешнюю ситуацию, когда уехавшие за границу россияне критикуют проведение спецоперации и «желают гибели своим соотечественникам», с событиями Первой мировой войны. Он напомнил, как больше ста лет назад «внесистемные оппозиционеры люто желали нашей Родине поражения». Зампред Совбеза РФ напомнил, что результатом стало прекращение существования Российской империи, Февральская и Октябрьская революции, а также Гражданская война, которая «унесла 17 млн человек разных политических воззрений».

В Госдуме уже начали разрабатывать ограничительные меры для покинувших РФ граждан. 25 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости отменить преференции россиянам, которые покинули страну, и ввести для них повышенную ставку налогообложения.

26 декабря замглавы думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев пояснил, что готовящийся законопроект коснется индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Для этих категорий граждан, покинувших РФ, налог должен быть не ниже, чем подоходный налог в 30%, который платят нерезиденты по трудовому договору, отметил он.

Однако в Минфине отнеслись к инициативе с осторожностью. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в этой ситуации «надо не навредить». «Если мы сделаем особые порядки налогообложения, то можем создать условия, когда бизнес будет не заинтересован платить в российский бюджет», — пояснил он. Силуанов добавил, что после оценки предложений депутатов кабмин определится с позицией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных