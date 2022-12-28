Медведев призвал не пускать обратно уехавших из России «предателей»

Однако в Минфине отнеслись к инициативе с осторожностью. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в этой ситуации «надо не навредить». «Если мы сделаем особые порядки налогообложения, то можем создать условия, когда бизнес будет не заинтересован платить в российский бюджет», — пояснил он. Силуанов добавил, что после оценки предложений депутатов кабмин определится с позицией.