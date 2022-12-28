В Госдуме не ждут проблем для бизнеса после ограничений для уехавших из страны
Российские компании не должны пострадать в случае введения ограничений по работе для покинувших страну граждан, заявил «Ведомостям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко. По его словам, в комитет еще не поступили соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ, разрабатываемые «Единой Россией».
«Вряд ли российские компании сильно пострадают. Дмитрий Анатольевич [Медведев] так задачу не ставил, будут просто дополнительные условия для тех, кто работает на нашей территории [но живет в другой стране]. Полагаю, что [поправки] будут заключаться в экономической части [сотрудничества россиянина и компании]», — сказал депутат. Тарасенко сообщил, что в профильном комитете ожидают поступления законопроектов об изменении трудовых отношений с уехавшими россиянами в 2023 г.
Пока разговор о санкциях в отношении покинувших стране «происходит» через заявления в СМИ, сказал «Ведомостям» заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. Обсуждаются несколько вариантов изменений — ограничение удаленной работы для заключивших договор гражданско-правового характера или ограничения в отдельных секторах экономики — связанных с доступом к персональными данным или, например, в ВПК, перечислил он. Также обсуждается переход на более высокую ставку налогообложения тех, кто находится за пределами РФ дольше 183 дней.
«Оценить, как это повлияет на российские компании, можно будет только после принятия решений», — заявил Шершуков.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал 28 декабря не пускать обратно уехавших из России «предателей». Граждане, которые выступают за поражение РФ, должны рассматривается как враги общества и враги государства, считает он. «Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях – только через амнистию или помилование», — написал Медведев в Telegram-канале. По его мнению, «предателей» нельзя пускать в Россию «до конца их дней». Кроме того, следует отрезать их от источников дохода в РФ, добавил политик.