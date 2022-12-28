В Госдуме не ждут проблем для бизнеса после ограничений для уехавших из страны

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал 28 декабря не пускать обратно уехавших из России «предателей». Граждане, которые выступают за поражение РФ, должны рассматривается как враги общества и враги государства, считает он. «Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях – только через амнистию или помилование», — написал Медведев в Telegram-канале. По его мнению, «предателей» нельзя пускать в Россию «до конца их дней». Кроме того, следует отрезать их от источников дохода в РФ, добавил политик.