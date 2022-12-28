Газета
Политика

В Госдуме не ждут проблем для бизнеса после ограничений для уехавших из страны

Ведомости

Российские компании не должны пострадать в случае введения ограничений по работе для покинувших страну граждан, заявил «Ведомостям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко. По его словам, в комитет еще не поступили соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ, разрабатываемые «Единой Россией».

«Вряд ли российские компании сильно пострадают. Дмитрий Анатольевич [Медведев] так задачу не ставил, будут просто дополнительные условия для тех, кто работает на нашей территории [но живет в другой стране]. Полагаю, что [поправки] будут заключаться в экономической части [сотрудничества россиянина и компании]», — сказал депутат. Тарасенко сообщил, что в профильном комитете ожидают поступления законопроектов об изменении трудовых отношений с уехавшими россиянами в 2023 г.

Пока разговор о санкциях в отношении покинувших стране «происходит» через заявления в СМИ, сказал «Ведомостям» заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. Обсуждаются несколько вариантов изменений — ограничение удаленной работы для заключивших договор гражданско-правового характера или ограничения в отдельных секторах экономики — связанных с доступом к персональными данным или, например, в ВПК, перечислил он. Также обсуждается переход на более высокую ставку налогообложения тех, кто находится за пределами РФ дольше 183 дней.

«Оценить, как это повлияет на российские компании, можно будет только после принятия решений», — заявил Шершуков.

В «Единой России» начали разрабатывать ограничительные меры для покинувших РФ граждан, писали ранее «Ведомости». 25 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости отменить преференции россиянам, которые покинули страну, и ввести для них повышенную ставку налогообложения.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал 28 декабря не пускать обратно уехавших из России «предателей». Граждане, которые выступают за поражение РФ, должны рассматривается как враги общества и враги государства, считает он. «Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях – только через амнистию или помилование», — написал Медведев в Telegram-канале. По его мнению, «предателей» нельзя пускать в Россию «до конца их дней». Кроме того, следует отрезать их от источников дохода в РФ, добавил политик.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных