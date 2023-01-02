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В Госдуме призвали лишить Валерия Меладзе всех званий

Ведомости

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что российского певца Валерия Меладзе следует лишить всех имеющихся званий за высказывание про Украину. Об этом Миронов написал в своем Telegram-канале.

Миронов пояснил, что Меладзе на одной из вечеринок за рубежом поддержал украинский националистический лозунг.

«Его поведение достойно осуждения. По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен. Он сидит на двух стульях, пытаясь «урвать» со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот «артист» свою сторону выбрал. Предлагаю лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Это будет честно и справедливо», — сказал Миронов.

Ранее в сети появилось видео, на котором Меладзе, находясь на вечеринке, предположительно говорит «героям слава», отвечая на украинскую националистическую кричалку одного из поклонников. При этом качество звука в записи низкое, а сам Меладзе инцидент пока не комментировал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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