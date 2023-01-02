В Госдуме призвали лишить Валерия Меладзе всех званий

«Его поведение достойно осуждения. По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен. Он сидит на двух стульях, пытаясь «урвать» со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот «артист» свою сторону выбрал. Предлагаю лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Это будет честно и справедливо», — сказал Миронов.