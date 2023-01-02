В Госдуме призвали лишить Валерия Меладзе всех званий
Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что российского певца Валерия Меладзе следует лишить всех имеющихся званий за высказывание про Украину. Об этом Миронов написал в своем Telegram-канале.
Миронов пояснил, что Меладзе на одной из вечеринок за рубежом поддержал украинский националистический лозунг.
«Его поведение достойно осуждения. По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен. Он сидит на двух стульях, пытаясь «урвать» со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот «артист» свою сторону выбрал. Предлагаю лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Это будет честно и справедливо», — сказал Миронов.
Ранее в сети появилось видео, на котором Меладзе, находясь на вечеринке, предположительно говорит «героям слава», отвечая на украинскую националистическую кричалку одного из поклонников. При этом качество звука в записи низкое, а сам Меладзе инцидент пока не комментировал.