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RT: Меладзе ликвидирует бизнес в России

Ведомости

Российский певец Валерий Меладзе ликвидирует бизнес в России, у артиста также большие задолженности перед налоговой службой и проблемы с рекламными контрактами, следует из расследования RT.

Как пишет RT, к артисту обратилась Федеральная налоговая служба (ФНС). Ведомство заблокировало счета его компании «МБ Про» в Инвестторгбанке за неуплату налогов. Принадлежащая Меладзе компания зарегистрирована 20 лет назад, она работала в сфере исполнительских искусств.

«Примечательно, что арест наложен на расчётный счёт компании в Инвестторгбанке, членом совета директоров которого также является Меладзе. Осенью 2022 г. «МБ Про» начала процедуру ликвидации», – отмечает RT.

В начале января в сети появилось видео, на котором Меладзе, находясь на концерте в Дубае, предположительно говорит «героям слава», отвечая на украинскую националистическую кричалку одного из поклонников. После этого в Госдуме и Совфеде призвали принять меры в отношении певца. 

9 января первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой сообщил, что обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку действиям Меладзе.

Отвечая на критику, Меладзе написал в Telegram-канале, что «не может и не хочет никого ненавидеть», а также добавил, что не пытается кому-либо угодить. «Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», — заявил он.

Ранее по теме: Луговой попросил генпрокурора России дать правовую оценку действиям Меладзе

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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