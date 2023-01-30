RT: Меладзе ликвидирует бизнес в России
Российский певец Валерий Меладзе ликвидирует бизнес в России, у артиста также большие задолженности перед налоговой службой и проблемы с рекламными контрактами, следует из расследования RT.
Как пишет RT, к артисту обратилась Федеральная налоговая служба (ФНС). Ведомство заблокировало счета его компании «МБ Про» в Инвестторгбанке за неуплату налогов. Принадлежащая Меладзе компания зарегистрирована 20 лет назад, она работала в сфере исполнительских искусств.
«Примечательно, что арест наложен на расчётный счёт компании в Инвестторгбанке, членом совета директоров которого также является Меладзе. Осенью 2022 г. «МБ Про» начала процедуру ликвидации», – отмечает RT.
В начале января в сети появилось видео, на котором Меладзе, находясь на концерте в Дубае, предположительно говорит «героям слава», отвечая на украинскую националистическую кричалку одного из поклонников. После этого в Госдуме и Совфеде призвали принять меры в отношении певца.
9 января первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой сообщил, что обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку действиям Меладзе.
Отвечая на критику, Меладзе написал в Telegram-канале, что «не может и не хочет никого ненавидеть», а также добавил, что не пытается кому-либо угодить. «Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», — заявил он.