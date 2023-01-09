Луговой попросил генпрокурора России дать правовую оценку действиям Меладзе

«Я обратился к генеральному прокурору с просьбой проверить и дать правомерную оценку действиям и высказываниям Валерия Меладзе, который позволяет себе славить террористическое государство. И от того, сможем ли мы сейчас адекватно и симметрично реагировать на подобные поступки и слова, зависит общий курс государства на укрепление гражданской идентичности», — написал Луговой.