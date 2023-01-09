Луговой попросил генпрокурора России дать правовую оценку действиям Меладзе
Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой направил обращение генпрокурору Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку действиям певца Валерия Меладзе. Копию обращения Луговой опубликовал в своем Telegram-канале.
«Я обратился к генеральному прокурору с просьбой проверить и дать правомерную оценку действиям и высказываниям Валерия Меладзе, который позволяет себе славить террористическое государство. И от того, сможем ли мы сейчас адекватно и симметрично реагировать на подобные поступки и слова, зависит общий курс государства на укрепление гражданской идентичности», — написал Луговой.
По его словам, необходимо оградить граждан от «шелудивых псов и всего иноземно-уродливого и направленного на подрыв суверенитета страны и безопасности». Ранее в сети появилось видео, на котором Меладзе, находясь на концерте в Дубае, предположительно говорит «героям слава», отвечая на украинскую националистическую кричалку одного из поклонников.
После этого в адрес исполнителя прозвучало немало критики. Так, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что нужно лишить Меладзе всех званий за высказывание об Украине. Позже член Совета Федерации Елена Афанасьева предложила лишить артиста не званий, а российского гражданства.