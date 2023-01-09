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Луговой попросил генпрокурора России дать правовую оценку действиям Меладзе

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Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой направил обращение генпрокурору Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку действиям певца Валерия Меладзе. Копию обращения Луговой опубликовал в своем Telegram-канале.

«Я обратился к генеральному прокурору с просьбой проверить и дать правомерную оценку действиям и высказываниям Валерия Меладзе, который позволяет себе славить террористическое государство. И от того, сможем ли мы сейчас адекватно и симметрично реагировать на подобные поступки и слова, зависит общий курс государства на укрепление гражданской идентичности», — написал Луговой.

По его словам, необходимо оградить граждан от «шелудивых псов и всего иноземно-уродливого и направленного на подрыв суверенитета страны и безопасности». Ранее в сети появилось видео, на котором Меладзе, находясь на концерте в Дубае, предположительно говорит «героям слава», отвечая на украинскую националистическую кричалку одного из поклонников.

После этого в адрес исполнителя прозвучало немало критики. Так, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что нужно лишить Меладзе всех званий за высказывание об Украине. Позже член Совета Федерации Елена Афанасьева предложила лишить артиста не званий, а российского гражданства.

Ранее по теме: В Совфеде призвали лишить Валерия Меладзе гражданства России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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