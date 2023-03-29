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Сербия не станет обсуждать вопрос признания Косова и его вступления в ООН

Ведомости

Белград никогда не согласится на членство Косова в ООН и не признает его независимость, сказал руководитель канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович, пишет сербское агентство Tanjug.

«Наши красные линии заключаются в том, что Белград никогда не согласится на то, чтобы так называемое Косово стало членом ООН, и что Белград ни де-факто, ни де-юре не признает так называемое Косово. Мы можем обсуждать все остальное, что было согласовано в приложении, а также рассмотреть, каким образом мы будем это реализовывать», – сказал Петкович.

10 марта президент Сербии Александр Вучич также заявил, что Белград не поддержит членство Косова в ООН, его независимость, а также не станет подписывать «капитуляцию». «Люди должны знать, что мне не придет в голову подписать капитуляцию Сербии. Никто не должен мне говорить, каков план, я это знаю лучше, чем они», – сказал тогда президент.

2 февраля Вучич рассказал об угрозах со стороны Запада из-за отказа от плана по урегулированию конфликта между Сербией и Косово. Президент заявил, что вступление Сербии в союз очень важно, несмотря на малую поддержку этого решения сербских граждан.

27 февраля Европейская служба внешних связей (EEAS) опубликовала соглашение о пути к нормализации отношений Косова и Сербии. Согласно ему, вносится взаимное признание паспортов, обмен дипмиссиями, прекращение Сербии представления Косова на мировой арене и юридические обязательства сторон работать над нормализацией отношений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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