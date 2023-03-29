Сербия не станет обсуждать вопрос признания Косова и его вступления в ООН

«Наши красные линии заключаются в том, что Белград никогда не согласится на то, чтобы так называемое Косово стало членом ООН, и что Белград ни де-факто, ни де-юре не признает так называемое Косово. Мы можем обсуждать все остальное, что было согласовано в приложении, а также рассмотреть, каким образом мы будем это реализовывать», – сказал Петкович.