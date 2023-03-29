Сербия не станет обсуждать вопрос признания Косова и его вступления в ООН
Белград никогда не согласится на членство Косова в ООН и не признает его независимость, сказал руководитель канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович, пишет сербское агентство Tanjug.
«Наши красные линии заключаются в том, что Белград никогда не согласится на то, чтобы так называемое Косово стало членом ООН, и что Белград ни де-факто, ни де-юре не признает так называемое Косово. Мы можем обсуждать все остальное, что было согласовано в приложении, а также рассмотреть, каким образом мы будем это реализовывать», – сказал Петкович.
10 марта президент Сербии Александр Вучич также заявил, что Белград не поддержит членство Косова в ООН, его независимость, а также не станет подписывать «капитуляцию». «Люди должны знать, что мне не придет в голову подписать капитуляцию Сербии. Никто не должен мне говорить, каков план, я это знаю лучше, чем они», – сказал тогда президент.
2 февраля Вучич рассказал об угрозах со стороны Запада из-за отказа от плана по урегулированию конфликта между Сербией и Косово. Президент заявил, что вступление Сербии в союз очень важно, несмотря на малую поддержку этого решения сербских граждан.
27 февраля Европейская служба внешних связей (EEAS) опубликовала соглашение о пути к нормализации отношений Косова и Сербии. Согласно ему, вносится взаимное признание паспортов, обмен дипмиссиями, прекращение Сербии представления Косова на мировой арене и юридические обязательства сторон работать над нормализацией отношений.