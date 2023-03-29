Медведев призвал нарастить производство боеприпасов
Расход боеприпасов возрос в условиях спецоперации многократно, поэтому промышленность должна увеличить объемы производства, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании во время посещения Казанского порохового завода.
«В условия специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно, задача промышленности – полностью и без сбоев обеспечить потребности Вооруженных сил России», – отметил Медведев.
По его словам, необходимо не просто наращивать объемы выпуска этой продукции, но и добиваться повышения эффективности боеприпасов за счет применения более современных технологий и новых разработок.
В конце декабря 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о введении новой должности – своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии (ВПК) России. Ее занял Медведев.
Первый заместитель председателя комиссии может создавать советы и рабочие группы по направлениям деятельности комиссии для «рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции, и подготовки предложений по их решению».
В комиссию также вошел глава МЧС России Александр Куренков, а экс-глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев был из нее исключен. В состав коллегии при ВПК вошли председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, замглавы Минэка Максим Колесников, замглавы Минпромторга Кирилл Лысогорский, руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий и др.