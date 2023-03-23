Медведев на заседании группы ВПК напомнил о необходимости исполнять обязательства

В ходе этого же заседания Медведев зачитал телеграммы Иосифа Сталина военного времени, чтобы «взбодрить» руководителей оборонных предприятий. «Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали», – процитировал Медведев.