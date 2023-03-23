Медведев на заседании группы ВПК напомнил о необходимости исполнять обязательства
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил о необходимости исполнять декадные обязательства. Об этом он заявил во время заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальный техники и средств поражения.
«Мы с вами должны понять, что обязательства складываются не из исполнения годовых обязательств в условиях специальной военной операции, а с исполнения декадных обязательств и восполнения того, чего не было сделано, в том числе в прошлом году. Коллеги, хочу, чтобы вы меня услышали», – сказал он.
В ходе этого же заседания Медведев зачитал телеграммы Иосифа Сталина военного времени, чтобы «взбодрить» руководителей оборонных предприятий. «Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали», – процитировал Медведев.
По словам Медведева, «результаты такого рода обращения были весьма впечатляющими». «Ну а если их [результатов] не было, то сами понимаете, что происходило», – подчеркнул Медведев.
В феврале зампредседателя Совбеза заявил, что Россия должна наращивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки. Он отметил, что эта задача вытекает из гособоронзаказа и решений, которые принимаются президентом РФ Владимиром Путиным.
14 марта министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) в Московской области поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения. Шойгу тогда отметил, что задача, поставленная перед предприятием, является «жесткой, но выполнимой», поскольку у КТРВ есть все необходимые резервы для этого.
Во время посещения корпорации Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа, ему показали запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения и производственные линии, а также рассказали о вариантах модернизации высокоточного оружия. «Эти изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран», – таким образом Шойгу прокомментировал разработки, которые увидел в КТРВ.