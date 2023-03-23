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Медведев на заседании группы ВПК напомнил о необходимости исполнять обязательства

Ведомости

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил о необходимости исполнять декадные обязательства. Об этом он заявил во время заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальный техники и средств поражения. 

«Мы с вами должны понять, что обязательства складываются не из исполнения годовых обязательств в условиях специальной военной операции, а с исполнения декадных обязательств и восполнения того, чего не было сделано, в том числе в прошлом году. Коллеги, хочу, чтобы вы меня услышали», – сказал он.

В ходе этого же заседания Медведев зачитал телеграммы Иосифа Сталина военного времени, чтобы «взбодрить» руководителей оборонных предприятий. «Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали», – процитировал Медведев. 

По словам Медведева, «результаты такого рода обращения были весьма впечатляющими». «Ну а если их [результатов] не было, то сами понимаете, что происходило», – подчеркнул Медведев.

В феврале зампредседателя Совбеза заявил, что Россия должна наращивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки. Он отметил, что эта задача вытекает из гособоронзаказа и решений, которые принимаются президентом РФ Владимиром Путиным.

14 марта министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) в Московской области поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения. Шойгу тогда отметил, что задача, поставленная перед предприятием, является «жесткой, но выполнимой», поскольку у КТРВ есть все необходимые резервы для этого. 

Во время посещения корпорации Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа, ему показали запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения и производственные линии, а также рассказали о вариантах модернизации высокоточного оружия. «Эти изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран», – таким образом Шойгу прокомментировал разработки, которые увидел в КТРВ. 

Ранее по теме: Шойгу поручил удвоить производство высокоточных средств поражения

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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