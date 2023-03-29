Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций против России

Среди физических лиц, попавших в последний санкционный список, – председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев и другие члены СПЧ, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, врач Леонид Рошаль, глава Россотрудничества Евгений Примаков, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и др. Десятым пакетом также вводится запрет на экспорт в Россию еще не запрещенных большегрузных автомобилей и их запчастей, полуприцепов и специальных транспортных средств (таких как снегоходы), электрогенераторов, биноклей, радаров, компасов, строительных товаров.