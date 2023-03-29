Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций против России
Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России, следует из заявления Федерального совета страны.
«Помимо адаптации положений, касающихся обязательной отчетности в финансовой сфере, эти меры включают запрет гражданам России на осуществление функций в органах управления собственников или операторов объектов критической инфраструктуры и предусматривают ужесточение в имущественной сфере», – говорится в заявлении.
Речь идет, в частности, о новых мерах контроля и ограничениях в отношении экспорта различных товаров двойного назначения в военно-технической сфере и сфере безопасности, в авиационной и космической промышленности.
На фоне начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже десять пакетов санкций в отношении РФ. Последний был введен 25 февраля. В него вошли ограничения для 87 физических и 34 юридических лиц.
Среди физических лиц, попавших в последний санкционный список, – председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев и другие члены СПЧ, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, врач Леонид Рошаль, глава Россотрудничества Евгений Примаков, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и др. Десятым пакетом также вводится запрет на экспорт в Россию еще не запрещенных большегрузных автомобилей и их запчастей, полуприцепов и специальных транспортных средств (таких как снегоходы), электрогенераторов, биноклей, радаров, компасов, строительных товаров.