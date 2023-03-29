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Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций против России

Ведомости

Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России, следует из заявления Федерального совета страны.

«Помимо адаптации положений, касающихся обязательной отчетности в финансовой сфере, эти меры включают запрет гражданам России на осуществление функций в органах управления собственников или операторов объектов критической инфраструктуры и предусматривают ужесточение в имущественной сфере», – говорится в заявлении.

Речь идет, в частности, о новых мерах контроля и ограничениях в отношении экспорта различных товаров двойного назначения в военно-технической сфере и сфере безопасности, в авиационной и космической промышленности.

На фоне начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже десять пакетов санкций в отношении РФ. Последний был введен 25 февраля. В него вошли ограничения для 87 физических и 34 юридических лиц.

Среди физических лиц, попавших в последний санкционный список, – председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев и другие члены СПЧ, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, врач Леонид Рошаль, глава Россотрудничества Евгений Примаков, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и др. Десятым пакетом также вводится запрет на экспорт в Россию еще не запрещенных большегрузных автомобилей и их запчастей, полуприцепов и специальных транспортных средств (таких как снегоходы), электрогенераторов, биноклей, радаров, компасов, строительных товаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных