США откажутся от закупок гиперзвукового оружия у компании Lockheed Martin
Военно-воздушные силы (ВВС) США не намерены продолжать программу создания гиперзвукового оружия ARRW, разрабатываемого компанией Lockheed Martin. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение помощника министра ВВС по закупкам Эндрю Хантера подкомитету палаты представителей по вооруженным силам.
В то же время, уточнил Хантер, американские военные проведут еще два испытания для сбора данных по программе ARRW. Причины отказа от сотрудничества с Lockheed Martin он не назвал.
Агентство отмечает, что власти США отдают приоритет оружию корпорации Raytheon, которая является конкурентом Lockheed Martin. Отказ от ARRW издание связывает с неудачным испытанием гиперзвуковой ракеты, которое прошло 13 марта. Задачей теста была всесторонняя проверка характеристик оружия.
Ранее в минобороны США сообщили, что не смогли получить «данные, которые были нужны». Bloomberg утверждает, что во время испытания был потерян канал передачи данных от оружия.
24 марта Defense News писало, что бомбардировщик B-52H Stratofortress выпустил «полностью действующий прототип снаряда» производства Lockheed Martin, однако успешность испытаний осталась под вопросом. Издание обратило внимание на заявление ВВС США, в котором говорилось, что «испытания достигли нескольких целей», подробности не уточнялись. В то же время в декабре после первого запуска американские военные сообщили, что «все цели были достигнуты».