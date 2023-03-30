В США во время учений столкнулись два вертолета

Во время учений на военной базе Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки столкнулись два вертолета вооруженных сил США. Об этом говорится в заявлении военной базы, опубликованном в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).