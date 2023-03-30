В США во время учений столкнулись два вертолета
Во время учений на военной базе Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки столкнулись два вертолета вооруженных сил США. Об этом говорится в заявлении военной базы, опубликованном в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Два вертолета 101-й воздушно-десантной дивизии потерпели крушение около 22.00 (5.30 мск, 30 марта). Уточняется, что члены экипажа HH60 Black Hawk выполняли «обычную учебную миссию». Информация о жертвах и пострадавших не уточняется. Сейчас по факту инцидента проводится расследование.
В Twitter 101-й воздушно-десантной дивизии говорится, что в результате происшествия пострадали несколько военных, их число не уточняется. Подразделение добавило, что сейчас его «внимание сосредоточено на солдатах и их семьях».
Военная база Форт-Кэмпбелл расположена на востоке США. Согласно данным на сайте армии США, HH60 Black Hawk используется для воздушных атак, медицинской эвакуации и др.