Бразилия и Китай заключили соглашение об отказе от доллара в торговых операциях
Бразилия и Китай заключили соглашение о торговле в юанях и договорились создать офшорный клиринговый центр. Об этом сообщил заместитель министра торговли КНР Го Тинтин в ходе бразильско-китайского бизнес-форума в Пекине, передает бразильская газета Folha de Sao Paulo.
«С Бразилией подписано соглашение об оплате в юанях, что значительно облегчает нашу торговлю. Мы собираемся расширять сотрудничество в сфере продовольствия и полезных ископаемых, искать возможность экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью из Китая в Бразилию и из Бразилии в Китай», – сказал Тинтин.
Уточняется, что создание клиринговой палаты позволит Бразилии и Китаю предоставлять друг другу кредиты без использования доллара, а также для облегчения международных транзакций и снижения их затратности. Расчетной палатой в Бразилии будет управлять промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC).
Уточняется, что Китай является крупнейшим торговым партнером Бразилии. По итогам 2022 г. объем сделок между двумя странами составил рекордные $150 млрд. Сальдо торгового баланса Бразилии составляет $29 млрд, при этом страна в основном экспортирует сырьевые продукты, а импортирует – продукты из Китая с более высокой добавленной стоимостью.