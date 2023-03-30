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Бразилия и Китай заключили соглашение об отказе от доллара в торговых операциях

Ведомости

Бразилия и Китай заключили соглашение о торговле в юанях и договорились создать офшорный клиринговый центр. Об этом сообщил заместитель министра торговли КНР Го Тинтин в ходе бразильско-китайского бизнес-форума в Пекине, передает бразильская газета Folha de Sao Paulo.

«С Бразилией подписано соглашение об оплате в юанях, что значительно облегчает нашу торговлю. Мы собираемся расширять сотрудничество в сфере продовольствия и полезных ископаемых, искать возможность экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью из Китая в Бразилию и из Бразилии в Китай», – сказал Тинтин. 

Уточняется, что создание клиринговой палаты позволит Бразилии и Китаю предоставлять друг другу кредиты без использования доллара, а также для облегчения международных транзакций и снижения их затратности. Расчетной палатой в Бразилии будет управлять промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC).

Уточняется, что Китай является крупнейшим торговым партнером Бразилии. По итогам 2022 г. объем сделок между двумя странами составил рекордные $150 млрд. Сальдо торгового баланса Бразилии составляет $29 млрд, при этом страна в основном экспортирует сырьевые продукты, а импортирует –  продукты из Китая с более высокой добавленной стоимостью. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных