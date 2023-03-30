В ООН признали незаконной заморозку США части активов Ирана
Международный суд ООН признал незаконной заморозку США части активов Ирана и в связи с этим поручил выплатить республике компенсацию.
«США обязаны выплатить Ирану компенсацию за последствия и нарушения международных обязательств», – сказано в решении суда (цит. по «РИА Новости»).
По словам вице-председателя суда Кирилла Геворгяна, такое решение было принято в связи с нарушением США ряда международных обязательств, в том числе «по статье 3, параграф 1 Договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах (между США и Ираном) от 1955 г.».
Уточняется, что размер компенсаций будет определен позднее. Выплаты необходимо будет произвести в течение 24 месяцев с момента оглашения приговора, добавил Геворгян.
При этом суд постановил, что в отношении замороженных активов ЦБ Ирана не обладает нужной юрисдикцией. В связи с этим компенсация будет распространяться только на замороженные активы некоторых иранских компаний.
В июне 2016 г. Иран подал в суд на США, чтобы оспорить все введенные санкции в отношении республики и признать нарушение обязательств в рамках договора «О дружбе, экономических отношениях и консульских правах» от 1955 г. с американской стороны. В октябре 2018 г. США приняли решение выйти из договора. В том же году суд ООН признал, что иск Ирана подпадает под юрисдикцию международного суда, и назвал его приемлемым.
Санкции США против Ирана действуют после исламской революции в стране в 1979 г. После этого США неоднократно расширяли антииранские ограничения. До начала спецоперации России на Украине Иран был мировым лидером по числу введенных санкций.