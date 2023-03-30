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В ООН признали незаконной заморозку США части активов Ирана

Ведомости

Международный суд ООН признал незаконной заморозку США части активов Ирана и в связи с этим поручил выплатить республике компенсацию. 

«США обязаны выплатить Ирану компенсацию за последствия и нарушения международных обязательств», – сказано в решении суда (цит. по «РИА Новости»). 

По словам вице-председателя суда Кирилла Геворгяна, такое решение было принято в связи с нарушением США ряда международных обязательств, в том числе «по статье 3, параграф 1 Договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах (между США и Ираном) от 1955 г.». 

Уточняется, что размер компенсаций будет определен позднее. Выплаты необходимо будет произвести в течение 24 месяцев с момента оглашения приговора, добавил Геворгян. 

При этом суд постановил, что в отношении замороженных активов ЦБ Ирана не обладает нужной юрисдикцией. В связи с этим компенсация будет распространяться только на замороженные активы некоторых иранских компаний.   

В июне 2016 г. Иран подал в суд на США, чтобы оспорить все введенные санкции в отношении республики и признать нарушение обязательств в рамках договора «О дружбе, экономических отношениях и консульских правах» от 1955 г. с американской стороны. В октябре 2018 г. США приняли решение выйти из договора. В том же году суд ООН признал, что иск Ирана подпадает под юрисдикцию международного суда, и назвал его приемлемым.

Санкции США против Ирана действуют после исламской революции в стране в 1979 г. После этого США неоднократно расширяли антииранские ограничения. До начала спецоперации России на Украине Иран был мировым лидером по числу введенных санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных