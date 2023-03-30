В ООН признали незаконной заморозку США части активов Ирана

В июне 2016 г. Иран подал в суд на США, чтобы оспорить все введенные санкции в отношении республики и признать нарушение обязательств в рамках договора «О дружбе, экономических отношениях и консульских правах» от 1955 г. с американской стороны. В октябре 2018 г. США приняли решение выйти из договора. В том же году суд ООН признал, что иск Ирана подпадает под юрисдикцию международного суда, и назвал его приемлемым.