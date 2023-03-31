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Путин сдал декларацию о доходах за 2022 год

Ведомости

Президент России Владимир Путин отчитался о доходах по итогам 2022 г. и сдал декларацию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, сдал», — сказал он, отвечая на вопрос о декларации (цит. по ТАСС).

По словам Пескова, отчитаться о доходах уже успело большинство сотрудников Кремля, хотя отведенный на это срок еще не истек.

С 1 марта вступил в силу закон, в соответствии с которым декларации о доходах депутатов и сенаторов публикуются в обобщенном виде – т. е. без указания имен и фамилий парламентариев. Как подчеркивал председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, механизмы подачи деклараций и их проверки остаются неизменными. Срок подачи декларации истекает сегодня, 31 марта.

Ранее, 28 марта, в Госдуме сообщили, что 86,6% депутатов, в том числе все независимые депутаты, уже подали данные о доходах и расходах по итогам 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных