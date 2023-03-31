Путин сдал декларацию о доходах за 2022 год
Президент России Владимир Путин отчитался о доходах по итогам 2022 г. и сдал декларацию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Да, сдал», — сказал он, отвечая на вопрос о декларации (цит. по ТАСС).
По словам Пескова, отчитаться о доходах уже успело большинство сотрудников Кремля, хотя отведенный на это срок еще не истек.
С 1 марта вступил в силу закон, в соответствии с которым декларации о доходах депутатов и сенаторов публикуются в обобщенном виде – т. е. без указания имен и фамилий парламентариев. Как подчеркивал председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, механизмы подачи деклараций и их проверки остаются неизменными. Срок подачи декларации истекает сегодня, 31 марта.
Ранее, 28 марта, в Госдуме сообщили, что 86,6% депутатов, в том числе все независимые депутаты, уже подали данные о доходах и расходах по итогам 2022 г.