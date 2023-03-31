Лукашенко заявил, что Россия была вынуждена присоединить Крым

Лукашенко напомнил, что в 2014 г. Украина заявила о желании вступить в НАТО и предложила альянсу разместить военные базы на территории страны. По его словам, «делалось это аккуратно под видом тренировочных центров». Президент Белоруссии добавил, что события в Донбассе стали продолжением «политики [Киева] уничтожения всего русского».