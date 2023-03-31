Лукашенко заявил, что Россия была вынуждена присоединить Крым
Россия была вынуждена включить в свой состав Крым, поскольку Украина заявила о планах вступить в НАТО и предложила альянсу разместить военные базы на территории Украины. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к народу и парламенту. Трансляцию выступления вело агентство «БелТА».
«Учитывая чрезвычайную угрозу безопасности, Российская Федерация вынуждена была пойти на чрезвычайные меры, включив в состав России Крым. Заметьте, вспомните, без единого выстрела», — сказал белорусский лидер.
Лукашенко напомнил, что в 2014 г. Украина заявила о желании вступить в НАТО и предложила альянсу разместить военные базы на территории страны. По его словам, «делалось это аккуратно под видом тренировочных центров». Президент Белоруссии добавил, что события в Донбассе стали продолжением «политики [Киева] уничтожения всего русского».
Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Исследование ВЦИОМ, проведенное в марте 2023 г., показало, что большинство россиян (86%) уверены в правильности решения принять Крым в состав РФ. Отрицательно высказались о присоединении полуострова 9% респондентов.