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Лукашенко заявил, что Россия была вынуждена присоединить Крым

Ведомости

Россия была вынуждена включить в свой состав Крым, поскольку Украина заявила о планах вступить в НАТО и предложила альянсу разместить военные базы на территории Украины. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к народу и парламенту. Трансляцию выступления вело агентство «БелТА».

«Учитывая чрезвычайную угрозу безопасности, Российская Федерация вынуждена была пойти на чрезвычайные меры, включив в состав России Крым. Заметьте, вспомните, без единого выстрела», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко напомнил, что в 2014 г. Украина заявила о желании вступить в НАТО и предложила альянсу разместить военные базы на территории страны. По его словам, «делалось это аккуратно под видом тренировочных центров». Президент Белоруссии добавил, что события в Донбассе стали продолжением «политики [Киева] уничтожения всего русского».

Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Исследование ВЦИОМ, проведенное в марте 2023 г., показало, что большинство россиян (86%) уверены в правильности решения принять Крым в состав РФ. Отрицательно высказались о присоединении полуострова 9% респондентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных