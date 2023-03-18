ВЦИОМ: 86% россиян считают правильным решение о присоединении Крыма к России
В правильности решения о принятии Крыма в состав России уверены 86% россиян, следует из результатов опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты исследования ВЦИОМ представил 18 марта, в девятую годовщину вхождения полуострова в состав РФ.
По данным ВЦИОМа, среди поддержавших решение о присоединении Крыма 67% участников опроса назвали его «безусловно правильным». В 2021 г., отмечает центр, таким образом высказались только 57% россиян. В качестве аргументов опрошенные приводили тезис о том, что Крым – «исконно русская земля» (53%), а также указывали на волеизъявление крымчан (9%) и их национальную принадлежность («большая часть населения Крыма русские» – 6%). Отрицательно высказались о присоединении полуострова 9% респондентов. Два года назад так ответили 13% россиян, указывает ВЦИОМ.
71% участников исследования заявил, что от присоединения Крыма видят для страны больше пользы, чем вреда. Затруднились с ответом на вопрос о последствиях 14%, а 15% увидели в случившемся девять лет назад больше вреда.
Среди положительных последствий россияне назвали появление нового туристического направления (24%), безопасность военно-морской базы (18%), возвращение земель, восстановление территориальной целостности России (9%), расширение территории страны (7%), а также возвращение русскоязычного населения на Родину (7%). Говоря о конкретных проектах, участники опроса упомянули строительство Крымского моста, снятие водной блокады полуострова, строительство дорог и восстановление электроснабжения и др.
Отрицательным результатом россияне назвали конфликт с Украиной и спецоперацию (15%), введение санкций (13%), обострение внешнеполитической ситуации (11%) и большие затраты на восстановление региона (7%).
Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией. По словам Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».