ВЦИОМ: 86% россиян считают правильным решение о присоединении Крыма к России

По данным ВЦИОМа, среди поддержавших решение о присоединении Крыма 67% участников опроса назвали его «безусловно правильным». В 2021 г., отмечает центр, таким образом высказались только 57% россиян. В качестве аргументов опрошенные приводили тезис о том, что Крым – «исконно русская земля» (53%), а также указывали на волеизъявление крымчан (9%) и их национальную принадлежность («большая часть населения Крыма русские» – 6%). Отрицательно высказались о присоединении полуострова 9% респондентов. Два года назад так ответили 13% россиян, указывает ВЦИОМ.