В регионах отпразднуют день присоединения Крыма к России

В регионах отпразднуют день присоединения Крыма к РоссииВ этом году 18 марта будут отмечать сообразно текущей ситуации
В этом году 18 марта присоединение Крыма к России будут отмечать сообразно текущей ситуации: в столице не будет концерта, подобно тому, что проводился в прошлом году в «Лужниках». По словам близкого к администрации президента собеседника «Ведомостей», в этом году не планируется устраивать широкое празднование, хотя точечные мероприятия – флешмобы, лекции, концерты, автопробеги и т. д. – в значительной части регионов все же пройдут с опорой на представителей партии власти и общественных организаций.
В некоторых регионах фестивали под названием «Крымская весна», в рамках которых идут лекции, мастер-классы, выставки и концерты, уже начались. В частности, фестиваль проходит в Карелии, Оренбургской, Брянской, Орловской, Мурманской, Ленинградской, Челябинской, Самарской, Кемеровской, Омской областях, Приморском крае, Ханты-Мансийском АО, Бурятии, Удмуртии и др.
В Магаданской области, к примеру, проведут акцию «письмо из Магадана» – можно будет бесплатно отправить почтовые открытки на полуостров. Как сообщают местные СМИ, в Пскове все желающие смогут поучаствовать в создании арт-объекта «Алые паруса» и научиться готовить крымские чебуреки. Во Владивостоке запланирован автопробег, который завершится на центральной площади флешмобом: автоколонна выстроится в геральдический знак Крыма – солнце.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы сообщал, что 20 марта на Никитском бульваре откроется фотовыставка «Крымская весна. 9 лет мы вместе», которая будет посвящена годовщине присоединения полуострова к России и «событиям, произошедшим с февраля 2014 г. по сегодняшний день». На выставке будут фотографии событий весны 2014 г. в Крыму, инфраструктурных объектов, которые возвели там после этого. В открытии должны принять участие депутаты Госдумы от региона.
Общество «Знание» 18 марта проведет просветительский марафон «Крым: из прошлого в настоящее». Марафон будет проходить в Москве и в детском лагере «Артек», на нем выступят историки, ученые, чиновники, депутаты Госдумы. «Зрители марафона обсудят с приглашенными гостями сложные исторические периоды взаимоотношений между Крымом и Россией сквозь века, а также обратятся к вопросам современного опережающего развития полуострова», – говорится в сообщении.
А поскольку 18 марта приходится на субботу, то уже в понедельник, 20-го числа, в школах пройдет внеурочное занятие, посвященное «Дню воссоединения Крыма с Россией». Материалы для учителей уже опубликованы на специальном сайте «Разговоров о важном».
Но и на высшем уровне дату не обойдут вниманием. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал журналистам, что накануне Владимир Путин проведет совещание по вопросам социально-экономического развития республики и Севастополя в режиме видеоконференции. Ранее Песков говорил, что 18 марта в Крыму откроется «достаточно важный объект – культурный, исторический».
Сейчас повестка изменилась, меняются и подходы к празднику, отмечает политолог Алексей Макаркин. «Сейчас другие эмоции, и акцент на той эйфории, которая была в 2014 г., будет не очень уместным, когда речь идет о мобилизации в различных сферах, а не о праздновании», – говорит эксперт.
Сама тема присоединения Крыма также стала историей, нежели актуальной политической повесткой, отмечает полагает политолог Константин Калачев. Сейчас «на передовой» Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, и все внимание приковано к ним – здесь и упоминаемость, и поездки, и мероприятия, и вряд ли стоит менять акценты.
По словам еще одного близкого к администрации президента собеседника «Ведомостей», следующим важным праздником в 2023 г. будет День Победы 9 мая – с точки зрения продвижения героизма прошлого и настоящего.
По мнению Макаркина, мероприятия, посвященные присоединению Крыма, будут более масштабными в следующем году, когда будет 10-летняя годовщина принятия его в состав России.