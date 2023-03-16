В регионах отпразднуют день присоединения Крыма к России

В этом году 18 марта присоединение Крыма к России будут отмечать сообразно текущей ситуации: в столице не будет концерта, подобно тому, что проводился в прошлом году в «Лужниках». По словам близкого к администрации президента собеседника «Ведомостей», в этом году не планируется устраивать широкое празднование, хотя точечные мероприятия – флешмобы, лекции, концерты, автопробеги и т. д. – в значительной части регионов все же пройдут с опорой на представителей партии власти и общественных организаций.