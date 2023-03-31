Газета
Политика

Лукашенко исключил возможность передачи своим детям власти в Белоруссии

Ведомости

Разговоры о том, что дети действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в будущем станут лидерами государства, необходимо прекратить. С таким заявлением выступил Лукашенко в обращении к народу и парламенту.

«Надо прекратить всякие разговоры о наследственности, о преемственности. Мои дети президентами не будут. Вы должны помнить и тоже не обсасывать и не говорить на эту тему», – сказал он. 

Лукашенко также пообещал, что «никакие конституции под себя» делать не будет. «Вы решите, кто будет вашим президентом. Но я сразу говорю: я наелся. <...> До последних своих дней в этой должности (я умирать не собираюсь) я буду работать во благо нашей страны. Я никогда не буду хромой уткой, как это говорят. У меня достаточно полномочий для того, чтобы защитить свою страну, особенно – сейчас», – сказал он.

Выборы президента Белоруссии прошли в августе 2020 г. По их итогам действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Также на пост президента баллотировалась Светлана Тихановская, она набрала 10,09% голосов избирателей. Оппозиция не признала результатов голосования, заявив, что на выборах победила Тихановская, и потребовала провести новые выборы. После выборов в стране начались массовые акции протеста и столкновения с силовиками, которые продолжались несколько месяцев. Сама Тихановская после этого переехала в Литву, откуда сейчас ведет оппозиционную деятельность. В марте суд заочно приговорил ее к 15 годам лишения свободы.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных