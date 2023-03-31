Лукашенко исключил возможность передачи своим детям власти в Белоруссии

Лукашенко также пообещал, что «никакие конституции под себя» делать не будет. «Вы решите, кто будет вашим президентом. Но я сразу говорю: я наелся. <...> До последних своих дней в этой должности (я умирать не собираюсь) я буду работать во благо нашей страны. Я никогда не буду хромой уткой, как это говорят. У меня достаточно полномочий для того, чтобы защитить свою страну, особенно – сейчас», – сказал он.