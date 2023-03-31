Лукашенко исключил возможность передачи своим детям власти в Белоруссии
Разговоры о том, что дети действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в будущем станут лидерами государства, необходимо прекратить. С таким заявлением выступил Лукашенко в обращении к народу и парламенту.
«Надо прекратить всякие разговоры о наследственности, о преемственности. Мои дети президентами не будут. Вы должны помнить и тоже не обсасывать и не говорить на эту тему», – сказал он.
Лукашенко также пообещал, что «никакие конституции под себя» делать не будет. «Вы решите, кто будет вашим президентом. Но я сразу говорю: я наелся. <...> До последних своих дней в этой должности (я умирать не собираюсь) я буду работать во благо нашей страны. Я никогда не буду хромой уткой, как это говорят. У меня достаточно полномочий для того, чтобы защитить свою страну, особенно – сейчас», – сказал он.
Выборы президента Белоруссии прошли в августе 2020 г. По их итогам действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Также на пост президента баллотировалась Светлана Тихановская, она набрала 10,09% голосов избирателей. Оппозиция не признала результатов голосования, заявив, что на выборах победила Тихановская, и потребовала провести новые выборы. После выборов в стране начались массовые акции протеста и столкновения с силовиками, которые продолжались несколько месяцев. Сама Тихановская после этого переехала в Литву, откуда сейчас ведет оппозиционную деятельность. В марте суд заочно приговорил ее к 15 годам лишения свободы.