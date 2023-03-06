Суд в Минске заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии
Суд в Минске приговорил заочно экс-кандидата в президенты Белоруссии в 2020 г. Светлану Тихановскую к 15 годам колонии, передает корреспондент «РИА Новости».
Наказание проживающая в Литве Тихановсквая должна отбывать в колонии общего режима.
Ранее гособвинение запросило для Тихановской 19 лет лишения свободы, а также штраф в размере 37 000 белорусских рублей, или 1,1 млн руб. Аналогичный срок прокурор запросил для оппозиционного активиста Павла Латушко, а для представителей Координационного совета белорусской оппозиции Марии Мороз, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского – 12 лет колонии общего режима.
Как сообщило позднее белорусское агентство «БелТА», Латушко суд приговорил заочно к 18 годам колонии, а Мороз, Ковалькову и Дылевского – к 12 годам.
Всем пятерым фигурантам был вменен заговор с целью захвата власти неконституционным путем, создание и управление экстремистским формированием, а также публичные призывы к захвату власти. Все фигуранты дела находятся за пределами Белоруссии, поэтому суд проходит в присутствии адвокатов.
Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело в отношении Тихановской и участников оппозиционной организации BYPOL, признанной в стране экстремистской, за подготовку акта терроризма. По данным ведомства, они пытались произвести взрывы и поджоги в Минске и других городах, а также планировали обвинить представителей власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.
Тихановская выступала в качестве кандидата в президенты Белоруссии на выборах, которые прошли в августе 2020 г. На них она набрала 10,09% голосов избирателей, в то время как за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан. Оппозиция не признала результатов голосования, заявив, что на выборах победила Тихановская, и потребовала провести новые выборы. После выборов в стране начались массовые акции протеста и столкновения с силовиками, которые продолжались несколько месяцев. Сама Тихановская после этого переехала в Литву, откуда она сейчас ведет оппозиционную деятельность.
Муж Тихановской, политик и блогер Сергей Тихановский, в декабре 2021 г. был приговорен к 18 годам лишения свободы. Ему и его соратникам инкриминировали призывы к насилию в отношении представителей власти и сотрудников правоохранительных органов Белоруссии через Youtube-канал и Telegram, подготовку и организацию массовых беспорядков в республике, разжигание вражды и розни в обществе по признакам социальной принадлежности.
В апреле 2021 г. Комитет государственной безопасности Белоруссии внес Тихановскую, Латушко и еще более десятка человек в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.