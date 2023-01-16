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Против Тихановского возбудили новое дело за неповиновение сотрудникам тюрьмы

Ведомости

Против белорусского блогера Сергея Тихановского возбудили уголовное дело за неповиновение администрации исправительного учреждения, передает пресс-служба Следственного комитета республики.

«По данным следствия, экстремист во время отбытия наказания систематически допускал неповиновение законным требованиям администрации исправительного учреждения, провоцировал конфликты, в том числе с сокамерниками. За это неоднократно подвергался взысканиям», — говорится в сообщении.

Действия Тихановского квалифицированы по ч.2 ст.411 (злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, совершенное лицом, осужденным за тяжкое и особо тяжкое преступление).

Тихановский планировал баллотироваться в президенты Белоруссии, однако ему отказали. После этого его жена Светлана Тихановская стала собирать подписи на выдвижение в свою пользу. Позднее, во время предвыборной кампании в мае 2020 г., Тихановский был арестован по делу о применении насилия к сотрудникам полиции во время пикета в Гродно. Тихановская в итоге смогла принять участие в выборах, она набрала около 10% голосов избирателей.

В апреле 2021 г. СК завершил расследование дела в отношении блогера. Сергею Тихановскому, Артему Сакову, Дмитрию Попову инкриминированы организация массовых беспорядков на территории республики в 2020 г., распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, а также угрозы в адрес председателя ЦИК республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных