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КГБ Белоруссии внес Тихановскую в перечень причастных к терроризму лиц

Ведомости

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии внес экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую, члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко и еще более десятка человек в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, сообщила пресс-служба ведомства.

«Все фигуранты уголовного дела внесены в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности», – говорится в сообщении.

Следственное управление КГБ расследует уголовное дело, возбужденное Генпрокуратурой республики в отношении участников белорусской организации уволившихся силовиков BYPOL. Они подозреваются в организации 25 марта актов терроризма в Минске и Борисове, которые совершил Вячеслав Малейчук.

«Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны С.Тихановская, П.Латушко, а также 15 граждан республики Беларусь, находящихся за рубежом», – рассказали в КГБ. В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены 18 лиц, фигуранты объявлены в международный розыск. Кроме того, подготовлены документы об экстрадиции Тихановской и Латушко из Литвы и Польши соответственно. 

Ранее генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил, что Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело в отношении Тихановской и участников BYPOL за подготовку акта терроризма. По данным ведомства, они пытались произвести взрывы и поджоги в Минске и других городах, а также планировали обвинить представителей власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей. Задержанный с поличным Малейчук дал показания об организаторах и участниках теракта. 

В начале марта Генпрокуратура Белоруссии направила в Генпрокуратуру Литвы просьбу выдать Тихановскую «для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства». Литва выдавать Тихановскую отказалась. Также она направила в Гомельский областной суд уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц Тихановской. Ей и ее соратникам предъявлено обвинение по ч.1 ст. 13, ч.2 ст. 293 («Приготовление к массовым беспорядкам») и по ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 («Приготовление к захвату зданий и сооружений») УК Белоруссии.

В августе прошлого года в Белоруссии прошли президентские выборы. Президент республики Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Она заявила, что итоги выборов были сфальсифицированы, и на фоне начавшихся в стране протестов уехала в Литву. Ее поддержали ЕС и США.

Ранее по теме: В Белоруссии возбудили дело против Тихановской за подготовку теракта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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