КГБ Белоруссии внес Тихановскую в перечень причастных к терроризму лиц

В начале марта Генпрокуратура Белоруссии направила в Генпрокуратуру Литвы просьбу выдать Тихановскую «для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства». Литва выдавать Тихановскую отказалась. Также она направила в Гомельский областной суд уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц Тихановской. Ей и ее соратникам предъявлено обвинение по ч.1 ст. 13, ч.2 ст. 293 («Приготовление к массовым беспорядкам») и по ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 («Приготовление к захвату зданий и сооружений») УК Белоруссии.