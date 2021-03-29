В Белоруссии возбудили дело против Тихановской за подготовку теракта
Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской и участников белорусской организации уволившихся силовиков BYPOL за подготовку акта терроризма, сообщает «БелТА» со ссылкой на генерального прокурора Андрея Шведа.
«Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, несколько дней назад они пытались произвести взрывы и поджоги в Минске и других городах, а также планировали обвинить представителей власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей. Задержанный с поличным гражданин Малейчук дал показания об организаторах и участниках теракта. Генпрокуратура поручила КГБ незамедлительно организовать международный розыск Тихановской и участников BYPOL и подготовить пакет документов для направления в компетентные органы Литвы и Польши об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности.
В начале марта Генпрокуратура Белоруссии направила в Генпрокуратуру Литвы просьбу выдать Тихановскую «для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства». Также она направила в Гомельский областной суд уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц Тихановской. Ей и ее соратникам предъявлено обвинение по ч.1 ст. 13, ч.2 ст. 293 («Приготовление к массовым беспорядкам») и по ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 («Приготовление к захвату зданий и сооружений») УК Белоруссии.
В августе прошлого года в Белоруссии прошли президентские выборы. Президент республики Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Она заявила, что итоги выборов были сфальсифицированы, и на фоне начавшихся в стране протестов уехала в Литву. Ее поддержали ЕС и США.