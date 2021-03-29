В Белоруссии возбудили дело против Тихановской за подготовку теракта

По данным ведомства, несколько дней назад они пытались произвести взрывы и поджоги в Минске и других городах, а также планировали обвинить представителей власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей. Задержанный с поличным гражданин Малейчук дал показания об организаторах и участниках теракта. Генпрокуратура поручила КГБ незамедлительно организовать международный розыск Тихановской и участников BYPOL и подготовить пакет документов для направления в компетентные органы Литвы и Польши об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности.