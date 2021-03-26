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В Белоруссии заявили о предотвращении двух терактов

Ведомости

МВД Белоруссии заявило о предотвращении двух терактов в Минске и Печах. Информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники силового ведомства задержали 35-летнего жителя Пинского района. Мужчина, как заявляют в МВД, намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один – в Минске. По данным белорусского ведомства, задержанный «поддерживал связь с небезызвестной инициативой BYPOL» и «регулярно посещал "воскресные марши"».

«В Пинском районе и под Минском он изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них заложил в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича, а второе перевез на автомобиле в Борисовский район. В момент совершения преступления его задержали», — говорится в сообщении ведомства.

Указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования «активный участник протестного движения» получил от представителей инициативы BYPOL (организация уволившихся силовиков республики), считают в МВД республики.

«Именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым координационным советом (Светланы) Тихановской, активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. На самом деле подготовка террористических актов шла под эгидой BYPOL» — сказал заместитель Министра внутренних дел Геннадий Казакевич.

На прошедших в августе прошлого года выборах президента Белоруссии за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% граждан страны. Еще 10,09% поддержали Светлану Тихановскую. Оппозиция результаты не признала, считая, что в действительности победила Тихановская. После этого в стране начались акции протеста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных