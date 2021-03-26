В Белоруссии заявили о предотвращении двух терактов
МВД Белоруссии заявило о предотвращении двух терактов в Минске и Печах. Информация опубликована в Telegram-канале ведомства.
Сотрудники силового ведомства задержали 35-летнего жителя Пинского района. Мужчина, как заявляют в МВД, намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один – в Минске. По данным белорусского ведомства, задержанный «поддерживал связь с небезызвестной инициативой BYPOL» и «регулярно посещал "воскресные марши"».
«В Пинском районе и под Минском он изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них заложил в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича, а второе перевез на автомобиле в Борисовский район. В момент совершения преступления его задержали», — говорится в сообщении ведомства.
Указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования «активный участник протестного движения» получил от представителей инициативы BYPOL (организация уволившихся силовиков республики), считают в МВД республики.
«Именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым координационным советом (Светланы) Тихановской, активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. На самом деле подготовка террористических актов шла под эгидой BYPOL» — сказал заместитель Министра внутренних дел Геннадий Казакевич.
На прошедших в августе прошлого года выборах президента Белоруссии за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% граждан страны. Еще 10,09% поддержали Светлану Тихановскую. Оппозиция результаты не признала, считая, что в действительности победила Тихановская. После этого в стране начались акции протеста.