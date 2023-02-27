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Гособвинение запросило для лидера белорусской оппозиции Тихановской 19 лет колонии

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Гособвинение запросило для экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и оппозиционного активиста Павла Латушко 19 лет лишения свободы, передает белорусское агентство «БелТА».

Помимо этого, прокурор запросил для трех других фигурантов дела, представителей координационного совета белорусской оппозиции Марии Мороз, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского 12 лет колонии общего режима. Вместе с тем Тихановской запросили штраф в размере 37 000 белорусских рублей, или 1,1 млн руб.

Уточняется, что всем пятерым фигурантам вменяется заговор с целью захвата власти неконституционным путем, создание и управление экстремистским формированием, а также публичные призывы к захвату власти.

Сейчас все фигуранты дела находятся за пределами Белоруссии, судебные разбирательства проходят в присутствии адвокатов. 

В апреле 2021 г. Комитет государственной безопасности Белоруссии внес Тихановскую, Латушко и еще более десятка человек в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. С августа 2020 г. Тихановская живет в Литве.

Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело в отношении Тихановской и участников оппозиционной организации BYPOL, признанной в стране экстремистской, за подготовку акта терроризма. По данным ведомства, они пытались произвести взрывы и поджоги в Минске и других городах, а также планировали обвинить представителей власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.

Тихановская выступала в качестве кандидата в президенты Белоруссии на выборах, которые прошли в августе 2020 г. На них она набрала 10,09% голосов избирателей, в то время как за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан. Оппозиция не признала результатов голосования, заявив, что на выборах победила Тихановская, и потребовала провести новые выборы. После выборов в стране начались массовые акции протеста и столкновения с силовиками, которые продолжались несколько месяцев. Сама Тихановская после этого переехала в Литву, откуда она сейчас ведет оппозиционную деятельность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных