Минобороны: на Донецком направлении уничтожены 285 военнослужащих Украины
Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили до 285 военнослужащих Украины на Донецком направлении. Об этом говорится в сводке Минобороны России.
«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено до 285 украинских военнослужащих и наемников, один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, одна боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», четыре гаубицы Д-30, а также два склада боеприпасов», – сказано в сообщении.
В Минобороны также сообщили, что за сутки российская армия уничтожила до 50 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении, на Купянском направлении потери противника составили до 75 военнослужащих, а на Херсонском — до 10. Общие потери ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях составили до 45 человек.
Накануне, 2 апреля, в ведомстве сообщили об уничтожении свыше 210 украинских военнослужащих на Донецком направлении, до 100 – на Краснолиманском, до 30 – на Купянском, а также на Запорожском и Южнодонецком – свыше 40, а также на Херсонском направлении — до 15 военных.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий ВС России уничтожили 405 самолетов и 228 вертолетов. Также было сбито более 3600 беспилотников.