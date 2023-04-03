FAS сообщила о возможном повреждении ядерной бомбы на базе США в Европе
Одна из американских ядерных бомб, хранящихся на военной базе США в Нидерландах, могла быть повреждена, пишет The Guardian со ссылкой на отчет Федерации американских ученых (FAS).
Внимание ученых привлекла фотография, на которой американские солдаты осматривают поврежденную термоядерную бомбу B61. Судя по фото, задняя часть бомбы оказалась искривлена из-за удара, а один из хвостовых стабилизаторов отсутствует. Возникшая из-за повреждений дыра заклеена изолентой.
Это изображение оказалось включено в презентацию 2022 г. для ищущих работу студентов Лос-Аламосской национальной лаборатории в штате Нью-Мексико, одного из ядерных оружейных объектов США. Фотография была сделана, как считают ученые, на военно-воздушной базе Volkel в Нидерландах – одной из шести баз в Европе, где хранятся такие бомбы.
При этом ученые указывают на отсутствие официального подтверждения того, что бомба на фото – боевая, а не учебная, а также того, что фото было сделано именно на этой базе.
«Политика США заключается в том, что мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть наличие или отсутствие ядерного оружия в любом общем или конкретном месте, включая конкретные учения или операции в реальном мире», – прокомментировал изданию отчет представитель ВВС США в Европе.
Как отмечает The Guardian, всего в Европе шесть американских баз, на которых хранится в общей сложности около сотни бомб B61. Помимо Нидерландов они находятся также на базах США в Бельгии, Германии, Италии и Турции. Летные экипажи этих стран и Греции обучены устанавливать их на самолеты и применять.
Сторонники контроля над вооружениями уже давно утверждают, обращает внимание издание, что бомбы B61 устарели в военном плане и их необходимо вывезти из Европы. Администрация экс-президента США Барака Обамы даже рассматривала такую возможность, но против выступили ряд европейских стран, а после воссоединения России и Крыма от этой идеи было решено отказаться.