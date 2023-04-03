FAS сообщила о возможном повреждении ядерной бомбы на базе США в Европе

Как отмечает The Guardian, всего в Европе шесть американских баз, на которых хранится в общей сложности около сотни бомб B61. Помимо Нидерландов они находятся также на базах США в Бельгии, Германии, Италии и Турции. Летные экипажи этих стран и Греции обучены устанавливать их на самолеты и применять.