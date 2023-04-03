Захарова объяснила блокировку банковских счетов Института имени Гёте в России

По словам дипломата, Россия не раз в течение нескольких месяцев предупреждала о неизбежности данного шага, если немецкие власти не прекратят оказывать «административно-политическое давление на РДНК в нарушение соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Германия о деятельности культурно-информационных центров от 4 февраля 2011 г.»