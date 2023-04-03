Захарова объяснила блокировку банковских счетов Института имени Гёте в России
Блокировка банковских счетов германского Института имени Гёте в России – это соразмерный ответ на блокировку властями ФРГ банковских счетов Российского дома науки и культуры в Берлине (РДНК), следует из ответа официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Введение в отношении филиалов Института имени Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске упомянутых ограничительных мер является соразмерным ответом на блокировку властями ФРГ в декабре 2022 г. банковских счетов Российского дома науки и культуры в Берлине (РДНК)», – ответила Захарова.
По словам дипломата, Россия не раз в течение нескольких месяцев предупреждала о неизбежности данного шага, если немецкие власти не прекратят оказывать «административно-политическое давление на РДНК в нарушение соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Германия о деятельности культурно-информационных центров от 4 февраля 2011 г.»
Как отметила Захарова, в Берлине проигнорировали «наши недвусмысленные предостережения».
«В нынешних условиях банковские счета Института имени Гёте в России могли бы быть разблокированы только после полной и безусловной "разморозки" банковских счетов РДНК», – подчеркнула дипломат.
Германия заморозила счета Российского дома науки и искусства в Берлине в декабре прошлого года. 1 апреля текущего года стало известно, что банковские счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) были заморожены в Финляндии из-за санкций ЕС против России.