Газета
Политика

Захарова объяснила блокировку банковских счетов Института имени Гёте в России

Ведомости

Блокировка банковских счетов германского Института имени Гёте в России – это соразмерный ответ на блокировку властями ФРГ банковских счетов Российского дома науки и культуры в Берлине (РДНК), следует из ответа официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Введение в отношении филиалов Института имени Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске упомянутых ограничительных мер является соразмерным ответом на блокировку властями ФРГ в декабре 2022 г. банковских счетов Российского дома науки и культуры в Берлине (РДНК)», – ответила Захарова.

По словам дипломата, Россия не раз в течение нескольких месяцев предупреждала о неизбежности данного шага, если немецкие власти не прекратят оказывать «административно-политическое давление на РДНК в нарушение соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Германия о деятельности культурно-информационных центров от 4 февраля 2011 г.»

Как отметила Захарова, в Берлине проигнорировали «наши недвусмысленные предостережения».

«В нынешних условиях банковские счета Института имени Гёте в России могли бы быть разблокированы только после полной и безусловной "разморозки" банковских счетов РДНК», – подчеркнула дипломат.

Германия заморозила счета Российского дома науки и искусства в Берлине в декабре прошлого года. 1 апреля текущего года стало известно, что банковские счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) были заморожены в Финляндии из-за санкций ЕС против России.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных