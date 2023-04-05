Путин указал на глубокий кризис в отношениях России и США
Отношения России и США переживают глубокий кризис. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послам в Большом Кремлевском дворце.
«Отношения России и США, от которых напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, к сожалению. В его основе – принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка», – сказал он.
Путин обратил внимание на то, что к украинскому кризису и деградации российско-американских отношений привело использование США таких инструментов, как поддержка цветных революций. «Поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 г. в конечном итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису и дополнительно внесла свой вклад в деградацию российско-американских отношений», – добавил Путин.
При этом глава государства подчеркнул, что Россия всегда выступала за выстраивание отношений между Москвой и Вашингтоном на принципах равенства, уважения суверенитета и интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела. «Будем этим руководствоваться и в дальнейшем», – заключил президент.
Сегодня в Кремле проходит церемония вручения верительных грамот вновь прибывшим послам иностранных государств. В частности, в мероприятии принимают участие 17 послов, в том числе посол США в России Линн Трейси.
Трейси прибыла в Москву 26 января. Ее кандидатуру, выдвинутую президентом США Джо Байденом, сенат США поддержал в декабре 2022 г. Ранее дипломат уже работала в России в качестве заместителя посла в Москве. Трейси стала первой женщиной на должности посла США в России. Российская сторона дала согласие на это назначение.