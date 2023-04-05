Путин указал на глубокий кризис в отношениях России и США

Путин обратил внимание на то, что к украинскому кризису и деградации российско-американских отношений привело использование США таких инструментов, как поддержка цветных революций. «Поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 г. в конечном итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису и дополнительно внесла свой вклад в деградацию российско-американских отношений», – добавил Путин.