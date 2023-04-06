Вице-премьер Дмитрий Чернышенко прибыл с двухдневным визитом во Вьетнам
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим двухдневным визитом во Вьетнам. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера.
Там отметили, что Чернышенко уже возложил венки к памятнику Павшим героям и мавзолею первого президента Северного Вьетнама Хо Ши Мина, а также осмотрел мемориальный комплекс.
Помимо этого, Чернышенко от имени президента России Владимира Путина вручил Орден Дружбы председателю комитета по делам мавзолея Хо Ши Мина генерал-майору Буй Хай Шону за особые заслуги в развитии отношений России и Вьетнама в сфере науки, образования и здравоохранения. Чернышенко обратил внимание на доброе отношение к России и ее культуре, а также отметил усилия по сохранению исторической памяти об отношениях между Россией и Вьетнамом.
О том что Чернышенко посетит Вьетнам 6-7 апреля, ранее сообщили в правительстве России. Там отметили, что 6 апреля Чернышенко примет участие в пленарных сессиях Российско-вьетнамской межправительственной комиссии и Российско-вьетнамского бизнес-форума, в ходе которых будут затронуты вопросы сотрудничества двух стран. По итогу этих мероприятий будут подписаны несколько соглашений. Предполагается, что в этот же день Чернышенко встретится с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.
На следующий день вице-премьер осмотрит стенды на международной выставке Vietnam EXPO-2023. Уточняется, что на этой площадке состоится презентация проекта международного турнира «Игры будущего», который пройдет в России в 2024 г. Чернышенко планирует пообщаться с преподавателями и студентами Ханойского филиала Института русского языка им. А.С.Пушкина и Ханойского госуниверситета. Помимо этого, Чернышенко намерен посетить Российско-вьетнамский тропический научно-исследовательский центр, который играет важную роль в научно-техническом сотрудничестве двух стран.