Вице-премьер Дмитрий Чернышенко прибыл с двухдневным визитом во Вьетнам

О том что Чернышенко посетит Вьетнам 6-7 апреля, ранее сообщили в правительстве России. Там отметили, что 6 апреля Чернышенко примет участие в пленарных сессиях Российско-вьетнамской межправительственной комиссии и Российско-вьетнамского бизнес-форума, в ходе которых будут затронуты вопросы сотрудничества двух стран. По итогу этих мероприятий будут подписаны несколько соглашений. Предполагается, что в этот же день Чернышенко встретится с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.