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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко прибыл с двухдневным визитом во Вьетнам

Ведомости

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим двухдневным визитом во Вьетнам. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера.

Там отметили, что Чернышенко уже возложил венки к памятнику Павшим героям и мавзолею первого президента Северного Вьетнама Хо Ши Мина, а также осмотрел мемориальный комплекс.

Помимо этого, Чернышенко от имени президента России Владимира Путина вручил Орден Дружбы председателю комитета по делам мавзолея Хо Ши Мина генерал-майору Буй Хай Шону за особые заслуги в развитии отношений России и Вьетнама в сфере науки, образования и здравоохранения. Чернышенко обратил внимание на доброе отношение к России и ее культуре, а также отметил усилия по сохранению исторической памяти об отношениях между Россией и Вьетнамом.

О том что Чернышенко посетит Вьетнам 6-7 апреля, ранее сообщили в правительстве России. Там отметили, что 6 апреля Чернышенко примет участие в пленарных сессиях Российско-вьетнамской межправительственной комиссии и Российско-вьетнамского бизнес-форума, в ходе которых будут затронуты вопросы сотрудничества двух стран. По итогу этих мероприятий будут подписаны несколько соглашений. Предполагается, что в этот же день Чернышенко встретится с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.

На следующий день вице-премьер осмотрит стенды на международной выставке Vietnam EXPO-2023. Уточняется, что на этой площадке состоится презентация проекта международного турнира «Игры будущего», который пройдет в России в 2024 г. Чернышенко планирует пообщаться с преподавателями и студентами Ханойского филиала Института русского языка им. А.С.Пушкина и Ханойского госуниверситета. Помимо этого, Чернышенко намерен посетить Российско-вьетнамский тропический научно-исследовательский центр, который играет важную роль в научно-техническом сотрудничестве двух стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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