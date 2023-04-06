Путин назначил нового посла в Туркмении
Президент России Владимир Путин назначил Ивана Волынкина послом РФ в Туркменистане. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Волынкина Ивана Кирилловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Туркменистане», – следует из текста документа. Другим указом Путин освободил от этой должности Александра Блохина, он занимал её с 2011 г.
10 марта Путин подписал указы о назначении новых послов в Судане и Кувейте. Послом России в Судане был назначен Андрей Черновол. На этом посту он сменил Владимира Желтова, который указом президента назначен послом в Кувейте. Прежним послом в Кувейте был Николай Макаров.