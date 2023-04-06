Путин назначил нового посла в Туркмении

10 марта Путин подписал указы о назначении новых послов в Судане и Кувейте. Послом России в Судане был назначен Андрей Черновол. На этом посту он сменил Владимира Желтова, который указом президента назначен послом в Кувейте. Прежним послом в Кувейте был Николай Макаров.