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Путин назначил нового посла в Туркмении

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Президент России Владимир Путин назначил Ивана Волынкина послом РФ в Туркменистане. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Волынкина Ивана Кирилловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Туркменистане», – следует из текста документа. Другим указом Путин освободил от этой должности Александра Блохина, он занимал её с 2011 г.

10 марта Путин подписал указы о назначении новых послов в Судане и Кувейте. Послом России в Судане был назначен Андрей Черновол. На этом посту он сменил Владимира Желтова, который указом президента назначен послом в Кувейте. Прежним послом в Кувейте был Николай Макаров.

Ранее по теме: Путин назначил новых послов в Судане и Кувейте

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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