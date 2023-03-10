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Путин назначил новых послов в Судане и Кувейте

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Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении новых послов в Судане и Кувейте. Документы опубликованы на портале правовой информации.

Послом РФ в Судане назначен Андрей Черновол. На этом посту он сменил Владимира Желтова, который указом президента назначен послом в Кувейте. Прежним послом в Кувейте был Николай Макаров.

Желтов в 1995 г. окончил МГИМО, владеет английским и арабским языками. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД РФ и за рубежом. В 2008-2015 гг. – советник, советник-посланник посольства России в Сирии, пост посла в Судане занял в 2018 г.

Ранее в январе новым послом РФ в Монголии стал Алексей Евсиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных