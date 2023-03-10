Путин назначил новых послов в Судане и Кувейте

Желтов в 1995 г. окончил МГИМО, владеет английским и арабским языками. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД РФ и за рубежом. В 2008-2015 гг. – советник, советник-посланник посольства России в Сирии, пост посла в Судане занял в 2018 г.