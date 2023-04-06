Путин провел встречу с врио губернатора Запорожской области

Президент РФ выразил уверенность, что медицинские учреждения в регионе «будут на порядок лучше», чем в городах региона, подконтрольных Киеву. «Они будут современными и будут предоставлять услуги, с полной уверенностью могу сказать, на самом высоком уровне. Специалистов будем готовить, и оборудование будет новейшее», — подчеркнул он.