Путин провел встречу с врио губернатора Запорожской области
В Кремле прошла встреча президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Состоялась рабочая встреча Владимира Путина с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким», — говорится в сообщении.
В ходе встречи Путин, упомянув вопросы транспортной инфраструктуры в регионе, сообщил, что обратился к РЖД и министру транспорта Виталию Савельеву с просьбой «заняться этими вопросами подробно». Глава государства уточнил, что «они уже представили некоторые свои соображения».
Также на встрече Балицкий сообщил, что идет оформление и комплектование добровольческого батальона имени Судоплатова в регионе. По его словам, в апреле батальон заключит контракт с Вооруженными силами РФ и получит оружие. Путин призвал Балицкого предусмотреть социальные гарантии для добровольцев.
Кроме того, Путин и Балицкий обсудили вопросы здравоохранения в регионе. Врио губернатора сообщил о запуске процесса по строительству детского межрегионального медицинского центра для Запорожской и Херсонской областей в Мелитополе. Его стоимость оценивается в 7 млрд руб.
Президент РФ выразил уверенность, что медицинские учреждения в регионе «будут на порядок лучше», чем в городах региона, подконтрольных Киеву. «Они будут современными и будут предоставлять услуги, с полной уверенностью могу сказать, на самом высоком уровне. Специалистов будем готовить, и оборудование будет новейшее», — подчеркнул он.
Сегодня, 6 апреля, Путин проводит отдельные встречи с главами четырех новых регионов, вошедших в состав РФ осенью 2022 г. — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее сегодня глава государства обсудил вопросы безопасности с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Путин призвал свести к нулю обстрелы приграничных регионов и новых территорий со стороны Украины.