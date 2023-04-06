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Путин провел встречу с врио губернатора Запорожской области

Ведомости

В Кремле прошла встреча президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялась рабочая встреча Владимира Путина с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким», — говорится в сообщении.

В ходе встречи Путин, упомянув вопросы транспортной инфраструктуры в регионе, сообщил, что обратился к РЖД и министру транспорта Виталию Савельеву с просьбой «заняться этими вопросами подробно». Глава государства уточнил, что «они уже представили некоторые свои соображения». 

Также на встрече Балицкий сообщил, что идет оформление и комплектование добровольческого батальона имени Судоплатова в регионе. По его словам, в апреле батальон заключит контракт с Вооруженными силами РФ и получит оружие. Путин призвал Балицкого предусмотреть социальные гарантии для добровольцев.

Кроме того, Путин и Балицкий обсудили вопросы здравоохранения в регионе. Врио губернатора сообщил о запуске процесса по строительству детского межрегионального медицинского центра для Запорожской и Херсонской областей в Мелитополе. Его стоимость оценивается в 7 млрд руб.

Президент РФ выразил уверенность, что медицинские учреждения в регионе «будут на порядок лучше», чем в городах региона, подконтрольных Киеву. «Они будут современными и будут предоставлять услуги, с полной уверенностью могу сказать, на самом высоком уровне. Специалистов будем готовить, и оборудование будет новейшее», — подчеркнул он.

Сегодня, 6 апреля, Путин проводит отдельные встречи с главами четырех новых регионов, вошедших в состав РФ осенью 2022 г. — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее сегодня глава государства обсудил вопросы безопасности с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Путин призвал свести к нулю обстрелы приграничных регионов и новых территорий со стороны Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных