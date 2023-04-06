Путин поставил задачу свести к нулю обстрелы российских регионов
Силовым структурам необходимо сделать так, чтобы обстрелы приграничных регионов и новых территорий со стороны Украины были сведены к нулю. Такую задачу президент России Владимир Путин поставил во время встречи с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным.
«Задача всех наших военных формирований, Минобороны, добровольцев сделать так, чтобы вообще не было обстрелов. Если [обстрелы] сократились уже, то к этому все идет», – сказал он.
Пушилин обратил внимание на то, что работа системы ПВО была усилена, что привело к уменьшению обстрелов ДНР со стороны ВСУ в два раза.
На то, что обстрелов стало меньше, обратил внимание и врио главы Луганской народный республики Леонид Пасечник. «Ситуация на территории ЛНР относительно стабильная, контролируемая, но напряженная. Противник гораздо реже стал обстреливать территорию ЛНР», – сказал он. По словам Пасечника, ВСУ стали чаще обстреливать объекты с мирными жителями.
О том, что приграничные регионы не должны подвергаться обстрелам, Путин говорил неоднократно. В частности, 1 февраля он поставил такую задачу перед Минобороны. «Конечно, приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», – сказал он.