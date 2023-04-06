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Путин поставил задачу свести к нулю обстрелы российских регионов

Ведомости

Силовым структурам необходимо сделать так, чтобы обстрелы приграничных регионов и новых территорий со стороны Украины были сведены к нулю. Такую задачу президент России Владимир Путин поставил во время встречи с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным.

«Задача всех наших военных формирований, Минобороны, добровольцев сделать так, чтобы вообще не было обстрелов. Если [обстрелы] сократились уже, то к этому все идет», – сказал он. 

Пушилин обратил внимание на то, что работа системы ПВО была усилена, что привело к уменьшению обстрелов ДНР со стороны ВСУ в два раза.

На то, что обстрелов стало меньше, обратил внимание и врио главы Луганской народный республики Леонид Пасечник. «Ситуация на территории ЛНР относительно стабильная, контролируемая, но напряженная. Противник гораздо реже стал обстреливать территорию ЛНР», – сказал он. По словам Пасечника, ВСУ стали чаще обстреливать объекты с мирными жителями.

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О том, что приграничные регионы не должны подвергаться обстрелам, Путин говорил неоднократно. В частности, 1 февраля он поставил такую задачу перед Минобороны. «Конечно, приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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