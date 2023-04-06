Путин поставил задачу свести к нулю обстрелы российских регионов

О том, что приграничные регионы не должны подвергаться обстрелам, Путин говорил неоднократно. В частности, 1 февраля он поставил такую задачу перед Минобороны. «Конечно, приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», – сказал он.