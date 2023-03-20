Путин впервые после начала военной операции посетил Донбасс

О жилом строительстве Хуснуллин рассказал Путину во время осмотра «Невского». Всего в Мариуполе в планах ввести 500 000 кв. м жилья. На сегодня сдано уже 35 многоквартирных домов на 2500 квартир, в планах до конца года сдать в эксплуатацию еще 30 многоэтажек почти на 2700 квартир. Параллельно новому строительству продолжается снос не подлежащих восстановлению многоквартирных домов, уже снесено 307 таких домов.