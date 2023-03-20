Путин впервые после начала военной операции посетил Донбасс

Путин впервые после начала военной операции посетил ДонбассОн приехал в Мариуполь, побывав в Крыму на годовщину присоединения полуострова к России
Владимир Путин впервые после начала боевых действий на Украине посетил Донбасс: туда он прибыл после Крыма, где побывал в девятилетнюю годовщину присоединения полуострова к России. Об этой поездке президента Кремль сообщил рано утром 19 марта. Она не анонсировалась, как и поездка в Севастополь.
В короткой публикации Кремля сообщается, что Путин побывал с рабочей поездкой в Мариуполе – приморском городе ДНР. Туда он прибыл на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал город. Он осмотрел не менее шести объектов, в том числе береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, а также памятные места
Маршрут президента
Путин направился в Донбасс в ночь на воскресенье. По прибытии его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, на опубликованных в СМИ кадрах представителей местных властей не видно.
Среди объектов, которые посетил президент, оказался мариупольский аэропорт, расположенный в 5 км от города, а также новый жилой комплекс (ЖК) «Невский». Он возводится с прошлого лета Военно-строительной компанией Минобороны.
В сентябре 2022 г. началось заселение ЖК. У одного из подъездов Путин подошел к группе жильцов микрорайона. На фразу одной из жительниц о том, что здесь, в новом ЖК, «маленький кусочек рая», президент ответил: «Будем расширять».
Мариупольцы пригласили президента осмотреть выданные им взамен разрушенного жилья квартиры, он согласился. Как позднее заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, общение с жителями и посещение квартир были «спонтанными». Он сообщил, что президент намерен дать поручения по проблемным вопросам, которые обсудил с горожанами. В частности, речь о задержках в выплате зарплат и проблемах с получением паспортов.
«Невский» – это самый крупный ЖК, который возводится в приморском городе. Расположен в Октябрьском районе на западе Мариуполя. В этом же районе, примерно в 5 км по автодороге, расположена мариупольская филармония, примерно в километре от нее – драматический театр, вернее руины, оставшиеся после взрыва здания (оба объекта также посетил Путин).
Театр, по данным Минобороны, в середине марта 2022 г., когда город еще не был под контролем российской армии, заминировали и взорвали боевики националистического батальона «Азов», запрещенного в России. В конце лета там начались восстановительные работы, которые ведутся при содействии региона-шефа – Санкт-Петербурга.
Труппа театра сейчас базируется в филармонии. По словам Хуснуллина, это здание «восстановили буквально за три месяца». В филармонии Путин осмотрел холл, концертный зал и одну из репетиционных.
Напротив филармонии – здание политехнического университета. Его президент не посещал, но вице-премьер доложил, что два вузовских общежития использовались в качестве пунктов временного размещения жителей, утративших жилье: теперь в корпусах и общежитиях идет ремонт. В конце января Хуснуллин сообщил, что в вузе необходимо привести в порядок восемь учебных корпусов, дворец спорта и здание студенческой столовой. Всего ремонтно-восстановительные работы охватят площадь в 63 000 кв. м.
По сообщению Кремля, президент также осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба (расположен в Приморском районе, примерно в 2,5 км от театра).
Планы восстановления
В ходе поездки Хуснуллин рассказал Путину также о плане реконструкции набережной, ее дизайн-проект уже завершен, о помощи в восстановлении культовых сооружений – храмов и мечети, развитии парковых зон, наладке уличного освещения. Исторический облик центра города планируется при реконструкции сохранить, в этом году намерены завершить как минимум ремонт фасадов.
Вице-премьер рассказал и о планах помощи местным предпринимателям. Если их магазины и офисы расположены на первых этажах разрушенных многоквартирных жилых домов, при условии возобновления деятельности и создания рабочих мест им будут выдавать беспроцентные кредиты.
Из крупных объектов восстановления обсуждали аэропорт, его работы там планируется начать в этом году и завершить в 2025 г. Для гражданского сообщения аэропорт был закрыт с началом конфликта в Донбассе, сейчас он используется для военных целей.
Начатая в конце прошлого года первая очередь комплекса Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) сейчас завершена на треть и будет сдана к концу года. Всего планируется 300 койко-мест, в первой очереди – 60 коек. Также здесь будет расположена скорая помощь.
О жилом строительстве Хуснуллин рассказал Путину во время осмотра «Невского». Всего в Мариуполе в планах ввести 500 000 кв. м жилья. На сегодня сдано уже 35 многоквартирных домов на 2500 квартир, в планах до конца года сдать в эксплуатацию еще 30 многоэтажек почти на 2700 квартир. Параллельно новому строительству продолжается снос не подлежащих восстановлению многоквартирных домов, уже снесено 307 таких домов.
Значение поездки
По мнению политолога Алексея Макаркина, этот визит произошел именно сейчас по двум причинам. Во-первых, он был удобен с точки зрения логистики: в субботу Путин посетил Крым, где праздновали девятую годовщину присоединения полуострова к России. Во-вторых, поездка прошла накануне государственного визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, который, как ожидается, прибудет в столицу 20 марта в том числе для обсуждения конфликта на Украине.
Визит президента говорит о том, что российская сторона полностью контролирует ситуацию, отметил политолог Александр Немцев. По его словам, акцент в ходе поездки был сделан на восстановлении мирной жизни, что говорит об уверенности России в своих силах.
«Реальная причина поездки в углублении процессов интеграции новых регионов в правовое, политическое, экономическое и социальное пространство России, – заявил «Ведомостям» политолог Константин Костин. – Недаром вместе с президентом в поездке был вице-премьер Марат Хуснулин, который в правительстве отвечает за эти вопросы. Президент показал, что новые территории с Россией навсегда, а мирная жизнь будет восстановлена».
Кроме того, как считает Костин, поездка носила «инспекционный» характер. Владимир Путин хотел увидеть все сам, получить информацию из первых рук: «Кроме того, конечно нужны контакты с людьми, им президент всегда придавал большое значение».
Мариуполь – самый большой город на побережье Азовского моря, один из центров металлургии и крупный морской порт. О полном оперативном контроле над Мариуполем в Минобороны заявили 21 апреля 2022 г., на тот момент часть украинских вооруженных формирований оставалась заблокированной на меткомбинате «Азовсталь».