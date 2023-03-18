Владимир Путин приехал в Севастополь
Президент РФ Владимир Путин приехал в Севастополь, об этом сообщается в Telegram-канале «Вестей». Глава государства посетил полуостров в девятую годовщину его присоединения к России.
По информации «Вестей», Путину в Крыму представили Школу искусств и детский центр «Корсунь» у Херсонеса Таврического.
Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев также сообщил, что детскую школу искусств президент должен был открыть по видеосвязи, но Путин приехал на полуостров «за рулем».
«Наш президент Владимир Владимирович Путин умеет удивлять. В хорошем смысле. Сегодня мы должны были открывать детскую школу искусств в Херсонесе. Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем. Потому, что в такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами», – написал Развозжаев в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что показал президенту вместе с владыкой Тихоном новую детскую школу искусств и детский центр «Корсунь». Это первая часть масштабного проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический», уточнил глава Севастополя. По его словам, «уникальная идея» митрополита Тихона Шевкунова, которую поддержал президент, благодаря военным строителям реализуется «невероятными темпами».
Ранее в Кремле сообщили, что у президента на 18 марта запланированы мероприятия. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Путин примет в них участие по видеосвязи. По словам Пескова, в Крыму будет открываться «достаточно важный объект – культурный, исторический», в связи с этим событием у главы государства запланирована видеоконференция.
17 марта, накануне Дня воссоединения Крыма с Россией, Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, в ходе которого заявил, что вопросы безопасности полуострова носят приоритетный характер. Он подчеркнул, что Россия продолжит системно решать задачи ускоренного социально-экономического развития Крыма и Севастополя, повышать качество жизни и доходы семей, а также наращивать инвестиционный, промышленный и туристический потенциал полуострова.
Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией. По словам Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».