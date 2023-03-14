Песков рассказал о планах Путина накануне дня присоединения Крыма

По словам Пескова, в Крыму будет открываться «достаточно важный объект – культурный, исторический». В связи с этим событием у главы государства запланирована видеоконференция, добавил Песков. Представитель Кремля также отметил, что в целом у российского президента текущая неделя будет «очень насыщенная». При этом Песков не стал анонсировать все предстоящие мероприятия, уточнив лишь, что «на этой неделе будут еще международные контакты».