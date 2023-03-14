Песков рассказал о планах Путина накануне дня присоединения Крыма
Президент России Владимир Путин накануне годовщины воссоединения Крыма с РФ проведет совещание в режиме видеоконференции, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. У Путина также запланированы мероприятия и в саму праздничную дату, уточнил он.
День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта.
«Мы рассчитываем, что будет субстантивное совещание. Оно пройдет по видеоконференции накануне. И в сам день годовщины будут еще некоторые мероприятия у президента, которые ознаменуют [это]. Тоже по видеоконференции», – сообщил пресс-секретарь (цит. по ТАСС)
По словам Пескова, в Крыму будет открываться «достаточно важный объект – культурный, исторический». В связи с этим событием у главы государства запланирована видеоконференция, добавил Песков. Представитель Кремля также отметил, что в целом у российского президента текущая неделя будет «очень насыщенная». При этом Песков не стал анонсировать все предстоящие мероприятия, уточнив лишь, что «на этой неделе будут еще международные контакты».
Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией. По словам Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».