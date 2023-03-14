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Песков рассказал о планах Путина накануне дня присоединения Крыма

Ведомости

Президент России Владимир Путин накануне годовщины воссоединения Крыма с РФ проведет совещание в режиме видеоконференции, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. У Путина также запланированы мероприятия и в саму праздничную дату, уточнил он.

День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта.

«Мы рассчитываем, что будет субстантивное совещание. Оно пройдет по видеоконференции накануне. И в сам день годовщины будут еще некоторые мероприятия у президента, которые ознаменуют [это]. Тоже по видеоконференции», – сообщил пресс-секретарь (цит. по ТАСС)

По словам Пескова, в Крыму будет открываться «достаточно важный объект – культурный, исторический». В связи с этим событием у главы государства запланирована видеоконференция, добавил Песков. Представитель Кремля также отметил, что в целом у российского президента текущая неделя будет «очень насыщенная». При этом Песков не стал анонсировать все предстоящие мероприятия, уточнив лишь, что «на этой неделе будут еще международные контакты».

Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией. По словам Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных