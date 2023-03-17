Путин назвал приоритетными вопросы безопасности Крыма и Севастополя

Путин также высоко оценил результаты создания в Крыму специальной экономической зоны. На начало 2023 г. было зарегистрировано более 1578 компаний-резидентов, при этом 85% из них – малые и средние предприятия. По итогам работы специальной экономической зоны за восемь лет на один рубль вложенных средств, предоставленных государством льгот было получено три рубля инвестиций, обратил внимание президент.