Путин назвал приоритетными вопросы безопасности Крыма и Севастополя

Путин назвал приоритетными вопросы безопасности Крыма и СевастополяТакое заявление президент сделал на совещании по вопросам развития полуострова
Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, в ходе которого заявил, что вопросы безопасности полуострова носят приоритетный характер. Совещание прошло накануне Дня воссоединения Крыма с Россией, который отмечается 18 марта.
«Девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор – вновь и навсегда стать частью нашей единой, большой страны. Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня. И мы сделаем все, чтобы пресечь любые угрозы», – заявил президент.
Россия, подчеркнул Путин, продолжит системно решать задачи ускоренного социально-экономического развития Крыма и Севастополя, повышать качество жизни и доходы семей, а также наращивать инвестиционный, промышленный и туристический потенциал полуострова.
Главным инструментом в этом направлении остается государственная программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которая ранее была расширена и продлена до 2027 г.
«Общий объем финансирования за весь период – свыше 1,6 трлн руб., причем большую часть этих средств мы уже выделили, в том числе более 116 млрд руб. – только в прошлом, 2022 г.», – отметил глава государства.
За прошедшие годы реализации программы были введены в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля, отметил Путин, выделив среди прочих Симферопольский аэропорт, трассу «Таврида» и Крымский мост. Восстановление последнего после теракта 8 октября прошлого года продолжается и будет завершено в срок, выразил надежду президент.
Госпрограмма также включает в себя развитие дорожной сети, улучшение коммунальной инфраструктуры, наращивание темпов жилищного строительства и строительство новых школ и детсадов. В этом году планируется введение около 140 новых объектов, отметил Путин.
По оценке президента, немало сделано и в вопросе улучшения условий для бизнеса, который хочет работать в Крыму. Так, в регионе реализуется более 250 инвестпроектов, общий объем инвестиций которых достигает почти 450 млрд руб. В Севастополе – около 100 проектов на сумму более 217 млрд руб.
Путин также высоко оценил результаты создания в Крыму специальной экономической зоны. На начало 2023 г. было зарегистрировано более 1578 компаний-резидентов, при этом 85% из них – малые и средние предприятия. По итогам работы специальной экономической зоны за восемь лет на один рубль вложенных средств, предоставленных государством льгот было получено три рубля инвестиций, обратил внимание президент.
«Эти девять лет и особенно прошлый год показали, что вместе мы способны преодолеть любые трудности, добиваться действительно значимых, больших результатов, идти к поставленным целям. И всегда нужно работать именно так – для людей, четко, слаженно, в одной, единой команде», – подчеркнул Путин.
Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией. По словам Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».