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Путин посетил почти полностью восстановленный Крымский мост

Он проверил, можно ли им пользоваться, проехав по нему вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным
Евгения Дубровина
Вице-премьер Марат Хуснуллин (слева) рассказал Владимиру Путину, каких успехов достигли строители при восстановлении Крымского моста / Михаил Метцель / ТАСС

Президент Владимир Путин посетил Крымский мост впервые после совершенного 8 октября теракта. Его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин: он с 8 октября же возглавляет правительственную комиссию по восстановлению этого объекта «критически важной гражданской инфраструктуры». Прогнозы по срокам восстановления моста, связавшего Крым и Таманский полуостров, никто изначально не давал, для этого, как отмечал Хуснуллин, требуется проверить «физическую нагрузку» и прочность несущих конструкций.

Впрочем, уже тогда были понятны примерные масштабы проблемы: опоры моста не повредились, в море рухнуло два пролета одной из двух автомобильных проезжих частей по направлению из Тамани в Крым, еще два пролета были разрушены частично. С учетом того что общая длина автомобильного моста, затронутого взрывом в первую очередь, составляет 17 км, а длина поврежденных четырех секций – около 260 м, восстановить требовалось около 0,8% полотна моста, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных