Путин посетил почти полностью восстановленный Крымский мост

Впрочем, уже тогда были понятны примерные масштабы проблемы: опоры моста не повредились, в море рухнуло два пролета одной из двух автомобильных проезжих частей по направлению из Тамани в Крым, еще два пролета были разрушены частично. С учетом того что общая длина автомобильного моста, затронутого взрывом в первую очередь, составляет 17 км, а длина поврежденных четырех секций – около 260 м, восстановить требовалось около 0,8% полотна моста, писали «Ведомости».