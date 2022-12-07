Путин посетил почти полностью восстановленный Крымский мост

Путин посетил почти полностью восстановленный Крымский мостОн проверил, можно ли им пользоваться, проехав по нему вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным
Президент Владимир Путин посетил Крымский мост впервые после совершенного 8 октября теракта. Его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин: он с 8 октября же возглавляет правительственную комиссию по восстановлению этого объекта «критически важной гражданской инфраструктуры». Прогнозы по срокам восстановления моста, связавшего Крым и Таманский полуостров, никто изначально не давал, для этого, как отмечал Хуснуллин, требуется проверить «физическую нагрузку» и прочность несущих конструкций.
Впрочем, уже тогда были понятны примерные масштабы проблемы: опоры моста не повредились, в море рухнуло два пролета одной из двух автомобильных проезжих частей по направлению из Тамани в Крым, еще два пролета были разрушены частично. С учетом того что общая длина автомобильного моста, затронутого взрывом в первую очередь, составляет 17 км, а длина поврежденных четырех секций – около 260 м, восстановить требовалось около 0,8% полотна моста, писали «Ведомости».