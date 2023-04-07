Лавров назвал условие для переговоров по Украине
Переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине возможны только при условии, что российские интересы будут учтены. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
«И президент, и другие представители РФ не раз говорили, что мы не отказываемся от переговоров. Но переговоры могут быть только на основе учета российских интересов, российских законных интересов, российских законных озабоченностей», – сказал он.
Лавров также отметил, что свою позицию по этому вопросу Россия «долгие-долгие годы обозначала в диалоге с нашими западными коллегами», в том числе и с НАТО.
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта 2022 г. в Стамбуле. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.
Москва неоднократно заявляла, что открыта к переговорам. В то же время на Украине действует документ, препятствующий их возобновлению. 4 октября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.