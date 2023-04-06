Си Цзиньпин призвал к скорейшему возобновлению переговоров по Украине

24 февраля Китай представил свой план по выходу из украинского конфликта, который включает 12 пунктов, в том числе уважение суверенитета всех стран, прекращение боевых действий, начало мирных переговоров и др. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение Китая больше похоже на «высказывание мыслей», нежели на мирный план. Он добавил, что такая инициатива нереализуема без пункта о выводе российских войск с территории Украины. После этого Зеленский неоднократно заявлял о желании встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.