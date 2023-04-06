Си Цзиньпин призвал к скорейшему возобновлению переговоров по Украине
Китай готов вместе с Францией призывать мировое сообщество к скорейшему возобновлению мирных переговоров по Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Китай готов сотрудничать с Францией, призывая международное сообщество возобновить мирные переговоры как можно скорее, в соответствии с целями и принципами Устава ООН учитывать законные интересы безопасности всех сторон, искать политическое решение (кризиса) и строить сбалансированную, эффективную и устойчивую структуру европейской безопасности», – приводит слова Си Центральное телевидение Китая (цит. по «РИА Новости»)
Ранее сегодня официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что США и НАТО должны нести ответственность за кризис на Украине. «У Североатлантического альянса нет необходимого статуса, чтобы упрекать Китай или давить на него», – сказала она. Мао добавила, что КНР изначально выступала за содействие мирным переговорам по Украине и история рассудит, кто «действительно занимал справедливую и правильную позицию».
24 февраля Китай представил свой план по выходу из украинского конфликта, который включает 12 пунктов, в том числе уважение суверенитета всех стран, прекращение боевых действий, начало мирных переговоров и др. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение Китая больше похоже на «высказывание мыслей», нежели на мирный план. Он добавил, что такая инициатива нереализуема без пункта о выводе российских войск с территории Украины. После этого Зеленский неоднократно заявлял о желании встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.
В конце марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цели спецоперации России на Украине будут достигнуты военным путем, поскольку из-за позиции Украины сделать это средствами дипломатии невозможно. Представитель Кремля подчеркнул, что для России важно выполнение всех ее требований, включая безопасность населения новых регионов и страны в целом, «в более широком контексте».
В конце февраля в Кремле говорили, что не видят предпосылок для выхода конфликта на Украине в «мирное русло». Тогда Песков заявил, что Москва «движется в сторону достижения целей, которые были поставлены».
Песков неоднократно указывал на невозможность переговоров с Украиной из-за отказа Киева на законодательном уровне от диалога с Москвой. 4 октября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.